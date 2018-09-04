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Чанов: «Обновленный ЦСКА мне нравится»

сегодня, 00:19

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру «армейцев», которые серьезно обновили состав в новом сезоне.

Обновленная команда мне нравится. Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Валерием Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников — Бекао, Магнуссон, Чернов. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с «Уралом» он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее.

ЦСКА после шести туров занимает шестое место в таблице, набрав девять очков. 

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За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:30
Я посмею полагать, что Гончаренко и без Вас разберётся. Время бы дали.
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