Степашин: «„Динамо“ в этом сезоне начало гораздо лучше, чем в прошлом»

Член наблюдательного совета общества «Динамо» Сергей Степашин считает, что «бело-голубые» в текущем сезоне выступают заметно лучше, чем на старте предыдущего.

Радует в первую очередь то, что команда показывает неплохую игру, в особенности во вторых таймах. Это было заметно и в матче со «Спартаком», и с «Уфой», и с «Оренбургом». Команда играет неплохо и, безусловно, начала в этом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом.

Разговоры про будущее тренера? Никаких вопросов нет. Я был в раздевалке после матча — Хохлов и Широков обнимаются, меня это вполне устраивает.