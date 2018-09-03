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Маркизио: «У меня не было сомнений по поводу перехода в „Зенит“»

вчера, 22:48

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио дал первое интервью клубной пресс-службе «сине-бело-голубых».

У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит».

Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами.
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Все комментарии
Alladins
Alladins
сегодня в 00:13
Удачи Маркизио и Зениту!"
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:11
Правильно,чего сомневаться! Бери еще российское гражданство и можешь до 65 лет на лавке сидеть за еврики
4RT
4RT
вчера в 23:59
Ага,всю жизнь мечтал там оказаться)))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 23:41
Да не кричи ты с Астрахани,пусть сперва покажет себя и скажи судье спасибо что на Роше пенальти не дали
Sysanin101
Sysanin101
вчера в 23:28
Как вы относитесь к трансферу???
Очень ХОРОШО и вот почему!
Игрок ОПЫТНЫЙ, но и его надо вписать в команду и помочь освоится.
Российские команды отличаются от европейских и поэтому надо помочь Маркизио освоиться в Зените.
Плюс надо на тренировках отрабатывать взаимодействие со средней линией.
Игрока надо поддержать и оказать доверие.
У Семака отличный подбор игроков.
Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
Желаем Маркизио успешно проявить себя в Зените и помочь команде победно шагать в Европе и в России!
Смитерс
Смитерс
вчера в 23:20
лолка. Вроде бы неплохо зарабатывал, был в почёте, а теперь бац! - наьонали, осеры, Динамо-Мински по четыре-пусто. Так позорником и закончит.
Antonchik
Antonchik
вчера в 23:15
Это не педроша какая-то бесполезная.
Alista
Alista
вчера в 23:14
Чай не в спартак шел.
Kerri
Kerri
вчера в 23:11
Посмотрим в деле.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 23:11
Хоть узнает, что в чемпионате страны есть семинольные команды пупсики.
Ынд
Ынд
вчера в 23:11
Газ Пром-) мечты Сбываются-)
Читнанен
Читнанен
вчера в 23:05
супер !
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 22:57
Будем надеяться, что знакомство станет взаимно приятным. Добро пожаловать!
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