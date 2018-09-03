Маркизио: «У меня не было сомнений по поводу перехода в „Зенит“»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио дал первое интервью клубной пресс-службе «сине-бело-голубых».
У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит».
Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами.