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Бубнов: «Это цирк, что судья не зафиксировал фол на Дриусси»

вчера, 23:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0).

Судья пропустил фол в штрафной «Спартака», когда Фернандо играл опасно против Дриусси. Важно, что это не пенальти, это свободный удар. Я точно знаю, что это опасная игра. Куда опаснее? Судья рядом. Это цирк, что судья не зафиксировал фол. Однозначно опасная игра. Фернандо Дриусси мог скальп снять. Это именно опасная игра в штрафной площадке, то есть нужно было назначить свободный удар. Судья должен был поставить свободный удар и отодвинуть стенку на девять метров. Если бы он в мяч не сыграл, то это была бы агрессивная атака и пенальти. 

«Спартак» должен быть доволен ничьей, все-таки «Зенит» был ближе к победе, так как был активнее и создал больше голевых моментов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:29
Бубен, если бы судья поставил 100 пудовый пендаль за фол Ивыновича в штрафной, то башка Дриусси не нашла бы красно-белую ногу в данную минуту в данном месте! И чем бы всё кончилось хрен его знает! У "зени" щасс забивать никто не может!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:18
Пока var не введут цирк будет вечен, а судья нормально отсудил (на мой взгляд), бывает хуже.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:14
судейка был как страус в цирке
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:13
В целом ничья закономерна 0-0 и по неназначенным пендалям тоже 1-1.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:08
Судья из пригородов тарасовки свой долг перед фердуном исполнил.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 00:06
Теперь поздняк трепаться нули на табло и тчк. Зениту главное дальше очков по менее терять, а то как всегда к концу сезона разбазаривать на право и на лево начнут, тьфу, тьфу, тьфу.)
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:05
Себастьян чуть не обдрюссился от страха
Крестовский баклан
Крестовский баклан
вчера в 23:57
Полностью согласен. Тут свободный, а на Роше - честый пендаль.
Duke_dp
Duke_dp
вчера в 23:51
Ну хоть тут с Бубном солидарен.
Не свиснуть в таком эпизоде это два балла...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:51
Бубнова видать перевербовали.)))
parallels
parallels
вчера в 23:49
спартак и цирк - слова-синонимы.
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