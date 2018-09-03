Бубнов: «Это цирк, что судья не зафиксировал фол на Дриусси»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0).

Судья пропустил фол в штрафной «Спартака», когда Фернандо играл опасно против Дриусси. Важно, что это не пенальти, это свободный удар. Я точно знаю, что это опасная игра. Куда опаснее? Судья рядом. Это цирк, что судья не зафиксировал фол. Однозначно опасная игра. Фернандо Дриусси мог скальп снять. Это именно опасная игра в штрафной площадке, то есть нужно было назначить свободный удар. Судья должен был поставить свободный удар и отодвинуть стенку на девять метров. Если бы он в мяч не сыграл, то это была бы агрессивная атака и пенальти.

«Спартак» должен быть доволен ничьей, все-таки «Зенит» был ближе к победе, так как был активнее и создал больше голевых моментов.