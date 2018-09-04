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Мостовой: «„Зенит“ и „Спартак“ доказали, что не зря лидируют»

сегодня, 00:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0).

«Спартак» и «Зенит» доказали, что они не зря на данный момент занимают две верхние строчки. Скорее всего, именно эти две команды будут до конца претендовать на первое место. Возможно, конкуренцию им составят еще два-три клуба в лице «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.

«Зенит» очень серьезно давил в концовке матча, но в какие-то моменты игры казалось, что «Спартак» даже ближе к победе. Конечно, сказался уход из команды Промеса. Он бы мог решить некоторые моменты в прошедшей встрече и изменить ее результат. Теперь «Спартаку» нужно учиться играть без Квинси.

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Все комментарии
cska-78
cska-78
сегодня в 02:26
ПАОК доказал, что пищевик - ...но!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 02:01
Лошадь с паровозом лишние на этом празднике жизни. ЛЧ докажет это. Разве что вся надежда у лошади на конюха).
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:47
Мост доказал что он псевдоэксперт
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:23
беготня
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 01:22
Зенит на голову сильнее.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 01:20
Разве спартак лидирует?
Abverin
Abverin
сегодня в 01:19
Зенит доказал, спартак нет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:17
MALOVAR:
это дерби столиц,друг,игру показывают в другом месте
Посмотрел после этого Монако-Марсель, может и не дерби, но поинтереснее было.( не любитель иностранных лиг, с сыном смотрел)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:09
это дерби столиц,друг,игру показывают в другом месте
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:01
В ЛЕ посмотрим, игры не увидел не у Зенита не у Спартака, броуновское движение игроков по полю со стороны обеих команд. Дождусь ЕК.
Sergus
Sergus
сегодня в 01:01
Спартак доказал, что без судьи не могут играть ни в одном матче.
Любимец
Любимец
сегодня в 01:01
Матч показал, что у Спартака наконец-то появился более менее недырявый вратарь! И то порой ворон считает!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:00
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