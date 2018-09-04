Мостовой: «„Зенит“ и „Спартак“ доказали, что не зря лидируют»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (0:0).

«Спартак» и «Зенит» доказали, что они не зря на данный момент занимают две верхние строчки. Скорее всего, именно эти две команды будут до конца претендовать на первое место. Возможно, конкуренцию им составят еще два-три клуба в лице «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА .

«Зенит» очень серьезно давил в концовке матча, но в какие-то моменты игры казалось, что «Спартак» даже ближе к победе. Конечно, сказался уход из команды Промеса. Он бы мог решить некоторые моменты в прошедшей встрече и изменить ее результат. Теперь «Спартаку» нужно учиться играть без Квинси.