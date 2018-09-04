Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер опроверг сообщения СМИ, согласно которым в команде во время ЧМ-2018 был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку.
Напомним, что полузащитник Месут Озил во время ЧМ-2018 обвинил немцев в расизме и покинул сборную.
Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно.
https://www.youtube.com/watch?v=18AZ5HVL0gU
почему молчит гомез? или какау? который ваще был негром. тот же курани и др. поч именно один пучеглазый столкнулся с этим? и поч все эти футболисты наооборот высказались что в сборной нет расизма и там дружеская атмосфера?
а раз говорит такое лишь 1 то значит озила надо привлечь к уголовной ответственности за клевету и попытку очернить команду. и тех кого он якобы считал друзьями в лице гюндогана.
и если бы был там расизм то повылазили кучу игроков еще давно и был бы куда более скандал. а тут даже скандалы с изменами руни и тд куда на слуху. и пресса бы давно раздула бы. а тут пфф. так что в серьезёз не стоит.
почему молчит гомез? или какау? который ваще был негром. тот же курани и др. поч именно один пучеглазый столкнулся с этим? и поч все эти футболисты наооборот высказались что в сборной нет расизма и там дружеская атмосфера?
а раз говорит такое лишь 1 то значит озила надо привлечь к уголовной ответственности за клевету и попытку очернить команду. и тех кого он якобы считал друзьями в лице гюндогана.
и если бы был там расизм то повылазили кучу игроков еще давно и был бы куда более скандал. а тут даже скандалы с изменами руни и тд куда на слуху. и пресса бы давно раздула бы. а тут пфф. так что в серьезёз не стоит.
"Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа.
Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества.
Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной."
"Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа.
Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества.
Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной."
- Nein. Nur die rassenmässige Doktrin
- Nein. Nur die rassenmässige Doktrin