Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в Германии

сегодня, 15:16

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер опроверг сообщения СМИ , согласно которым в команде во время ЧМ -2018 был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку.

Напомним, что полузащитник Месут Озил во время ЧМ -2018 обвинил немцев в расизме и покинул сборную.