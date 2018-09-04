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Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в Германии

сегодня, 15:16

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер опроверг сообщения СМИ, согласно которым в команде во время ЧМ-2018 был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку.

Напомним, что полузащитник Месут Озил во время ЧМ-2018 обвинил немцев в расизме и покинул сборную. 

Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 16:38
В Германии раньше мусульмане жили в отдельных кварталах, потом районах, скоро появятся целые города наверно. Немцы хоть там остались ещё?
Верг
Верг
сегодня в 16:21
Мюллер относится к этому примерно вот так!
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 16:11
самим не смешно? и раз такое было то почему молчат другие? почему из сборной не ушел гюндоган? ведь он тоже встречался с президентом турции а? поч он не орет по этому поводу что его ущемили и не ушел из сборной?
почему молчит гомез? или какау? который ваще был негром. тот же курани и др. поч именно один пучеглазый столкнулся с этим? и поч все эти футболисты наооборот высказались что в сборной нет расизма и там дружеская атмосфера?
а раз говорит такое лишь 1 то значит озила надо привлечь к уголовной ответственности за клевету и попытку очернить команду. и тех кого он якобы считал друзьями в лице гюндогана.
и если бы был там расизм то повылазили кучу игроков еще давно и был бы куда более скандал. а тут даже скандалы с изменами руни и тд куда на слуху. и пресса бы давно раздула бы. а тут пфф. так что в серьезёз не стоит.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:43
НАДЕЮСЬ СКОРО ЕВРОПА ВСТРЕПЕНЁТСЯ И РАСКОЛЕТСЯ ПО ЭТОМУ САМОМУ ПРИЗНАКУ
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:36
а вот скоро и увидим
Буллитт
Буллитт
сегодня в 15:32
А про себя думал:
"Мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа.
Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества.
Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной."
vastudio
vastudio
сегодня в 15:32
Штирлиц никогда не был так близок к провалу....
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:25
Так и ответил:
- Nein. Nur die rassenmässige Doktrin
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