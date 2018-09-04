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Шик: «Я не могу дождаться, когда приму участие в матчах ЛЧ»

сегодня, 11:45

Нападающий «Ромы» Патрик Шик поделился мнением о результатах жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Я не могу дождаться, когда приму участие в матчах Лиги чемпионов. После жеребьевки я связался с Яном Копиком из «Виктории Пльзень». «Рома» уже играла там в прошлом сезоне. Это будет интересный матч. 

На этом уровне не имеет значения, против какой большой команды придется играть. «Реал» это или «Барселона». Но мне кажется, что «Реал» уже не будет столь сильным, как в прошлом году. 

Роналду ушел, и мне любопытно посмотреть, как в «Реале» его заменят. Мы стремимся к первому месту, это наша цель. У нас есть уверенность в том, что мы можем победить «Реал».

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