Кришито: «C приходом Маркизио „Зенит“ полностью готов к победе в РПЛ»

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в ряды петербургской команды.

Клаудио — игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший выбор. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате.



Маркизио связывался со мной, звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему всё-таки стоит перейти в «Зенит», переехать в прекрасный Петербург.



Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» — лучший клуб в России. Давай-давай!