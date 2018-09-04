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Кришито: «C приходом Маркизио „Зенит“ полностью готов к победе в РПЛ»

сегодня, 14:46

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в ряды петербургской команды.

Клаудио — игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший выбор. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате. 

Маркизио связывался со мной, звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему всё-таки стоит перейти в «Зенит», переехать в прекрасный Петербург. 

Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» — лучший клуб в России. Давай-давай!

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:08
Лучше пусть Лигу Европы выигрывают.
andre_can
andre_can
сегодня в 15:06
и Мимо всего самого наилучшего!!!
Батя в здании
Батя в здании
сегодня в 15:00
Семак превратился в нытика. Го новое нытье.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 14:49
Зениту победы везде!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:48
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