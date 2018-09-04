Головин приступил к беговой работе

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который восстанавливается после травмы голеностопа, приступил к беговой работе.
Напомним, что Головин получил травму в начале августа на одной из тренировок команды.
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Полузащитник «Монако» Александр Головин, который восстанавливается после травмы голеностопа, приступил к беговой работе.
Напомним, что Головин получил травму в начале августа на одной из тренировок команды.