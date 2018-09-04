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Головин приступил к беговой работе

сегодня, 17:06

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который восстанавливается после травмы голеностопа, приступил к беговой работе.

Напомним, что Головин получил травму в начале августа на одной из тренировок команды.

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Klаsse
Klаsse
сегодня в 18:00
побежит в аренду в кобылятник зимой))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:19
Саня,здоровья ,у нас в рпл тоже беспредел ,бомжи в кость играют сзади ,валят всех без разбора,так что не возвращайся сюда ,а я знаю что скоро тебя погонят,езжай в Беларусь
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