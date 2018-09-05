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Суарес: «Я не ожидал, что Гризманн решит остаться в „Атлетико“»

сегодня, 02:56

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес высказался относительно того, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн этим летом продлил контракт с «матрасниками», хотя мог перейти в каталонский клуб.

Когда он объявил о том, что остаётся в «Атлетико», это было неожиданно. Но нам следует уважать его решение, которое он принял вместе со своей семьёй. Он заслуживает уважения каждого.

Некоторые говорили, что я покину «Барселону», если сюда придёт Гризманн, но я не знаю, откуда пошли эти слухи.

Если бы Антуан приехал сюда, его бы приняли с распростёртыми объятиями, ведь это замечательный футболист.

Вчера появилась новость о том, что в услугах Гризманна заинтересован мадридский «Реал».

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