  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Лопетеги: «Неймар и Мбаппе – потрясающие игроки, но они в другой команде»

сегодня, 01:55

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ушёл от ответа на вопрос об интересе «сливочных» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.

Интерес к Неймару и Мбаппе? Я не буду говорить об игроках, которые не являются членами нашей команды. Это было бы некорректно.

Меня устраивают Бэйл, Бензема и Лукас Васкес.

Неймар и Мбаппе – это два потрясающих футболиста. Но я не обсуждаю тех, кто не выступает за мою команду.

Лопетеги также ответил форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который ранее сказал, что «Реал» стал слабее после ухода Криштиану Роналду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Суарес: «В „Барселоне“ всегда будут рады Погба»
Сегодня, 02:13 0
Шоу: «Думаю, Моуриньо всегда верил в меня»
Сегодня, 01:37 0
Доннарумма: «Хочу быть основным вратарем в сборной Италии»
Сегодня, 00:24 3
Хисай приостановил переговоры с «Наполи» о продлении контракта
Сегодня, 00:08 0
Миланов - о переходе в «Види»: «Рад осуществить свою мечту»
Вчера, 23:41 2
Джастин Клюйверт: «Я хочу стать основным игроком „Ромы“»
Вчера, 21:47 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100