Лопетеги: «Неймар и Мбаппе – потрясающие игроки, но они в другой команде»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ушёл от ответа на вопрос об интересе «сливочных» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.

Интерес к Неймару и Мбаппе? Я не буду говорить об игроках, которые не являются членами нашей команды. Это было бы некорректно.

Меня устраивают Бэйл, Бензема и Лукас Васкес.

Неймар и Мбаппе – это два потрясающих футболиста. Но я не обсуждаю тех, кто не выступает за мою команду.