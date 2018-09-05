Лопетеги: «Неймар и Мбаппе – потрясающие игроки, но они в другой команде»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги ушёл от ответа на вопрос об интересе «сливочных» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.
Интерес к Неймару и Мбаппе? Я не буду говорить об игроках, которые не являются членами нашей команды. Это было бы некорректно.
Меня устраивают Бэйл, Бензема и Лукас Васкес.
Неймар и Мбаппе – это два потрясающих футболиста. Но я не обсуждаю тех, кто не выступает за мою команду.
Лопетеги также ответил форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который ранее сказал, что «Реал» стал слабее после ухода Криштиану Роналду.