Суарес: «В „Барселоне“ всегда будут рады Погба»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что был бы рад видеть в каталонском клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Погба – это первоклассный футболист. Он выиграл всё. Это очень классный футболист, играющий ключевую роль в «Юнайтед».
Я думаю, он хотел бы претендовать на большее количество трофеев, чем претендует сейчас. Хоть пока он и не играет за «Барселону», но здесь ему будут рады всегда.
Ранее появилась новость о том, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо нашёл замену Погба, с которым у него сложились натянутые отношения.