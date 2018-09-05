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Суарес: «В „Барселоне“ всегда будут рады Погба»

сегодня, 02:13

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что был бы рад видеть в каталонском клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Погба – это первоклассный футболист. Он выиграл всё.  Это очень классный футболист, играющий ключевую роль в «Юнайтед».

Я думаю, он хотел бы претендовать на большее количество трофеев, чем претендует сейчас. Хоть пока он и не играет за «Барселону», но здесь ему будут рады всегда.

Ранее появилась новость о том, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо нашёл замену Погба, с которым у него сложились натянутые отношения.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:28
да ну , не нужен жлобяра
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