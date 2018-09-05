Суарес: «В „Барселоне“ всегда будут рады Погба»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что был бы рад видеть в каталонском клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Погба – это первоклассный футболист. Он выиграл всё. Это очень классный футболист, играющий ключевую роль в «Юнайтед».

Я думаю, он хотел бы претендовать на большее количество трофеев, чем претендует сейчас. Хоть пока он и не играет за «Барселону», но здесь ему будут рады всегда.