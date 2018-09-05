Нерес, которым интересовались гранды АПЛ, продлил контракт с «Аяксом»

сегодня, 03:26

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес подписал новый контракт с амстердамским клубом, рассчитанный до 2022 года.

На 21-летнего хавбека претендовали такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». В мае этого года «Аякс» отклонил предложение дортмундской «Боруссии», которая была готова заплатить за игрока 30 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии Нерес забил 14 голов и отдал 13 результативных передач в 32 матчах.