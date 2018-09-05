  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Нерес, которым интересовались гранды АПЛ, продлил контракт с «Аяксом»

сегодня, 03:26

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес подписал новый контракт с амстердамским клубом, рассчитанный до 2022 года.

На 21-летнего хавбека претендовали такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». В мае этого года «Аякс» отклонил предложение дортмундской «Боруссии», которая была готова заплатить за игрока 30 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии Нерес забил 14 голов и отдал 13 результативных передач в 32 матчах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» собирается продлить контракты с тремя футболистами
Вчера, 16:30 0
«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с Компани
Вчера, 12:09 3
«Наполи» продлит контракт с Мертенсом
Вчера, 11:35 1
Бонавентура близок к продлению контракта с «Миланом»
Вчера, 09:09 1
Капитан «Ливерпуля» продлил контракт с клубом
03 сентября 5
Дьяков расторг контракт с «Сивасспором»
03 сентября 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100