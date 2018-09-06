Газизов: «Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с одобрением воспринял грядущее внедрение в России системы VAR . Технология уже была протестирована на матче 5-го тура «Спартак» - «Динамо» (2:1).

Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в Российской Премьер-Лиге, это может придать не только дополнительный стимул в работе арбитрам, но и значительно повысить уровень чемпионата России по футболу. Конечно, введение данной системы требует увеличения штата, обучения персонала, но нужно понимать, что в первую очередь это шаг вперед. Мнение о том, что эта система убивает футбол - это своеобразный абсурд, ведь в первую очередь данная система направлена на помощь судьям, а не клубам, как привыкли думать многие.