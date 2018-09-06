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Газизов: «Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в РПЛ»

сегодня, 11:03

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с одобрением воспринял грядущее внедрение в России системы VAR. Технология уже была протестирована на матче 5-го тура «Спартак» - «Динамо» (2:1).

Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в Российской Премьер-Лиге, это может придать не только дополнительный стимул в работе арбитрам, но и значительно повысить уровень чемпионата России по футболу. Конечно, введение данной системы требует увеличения штата, обучения персонала, но нужно понимать, что в первую очередь это шаг вперед. Мнение о том, что эта система убивает футбол - это своеобразный абсурд, ведь в первую очередь данная система направлена на помощь судьям, а не клубам, как привыкли думать многие.

Считаю, что в ближайшем будущем нужно внести наличие системы VAR в параметры сертификации стадиона для Российской Премьер-Лиги. Это будет прекрасным дополнением к тем же характеристикам безопасности, инфраструктуры стадиона, посещаемости. Я не говорю, что это нужно сегодня или завтра, но, когда мы к этому придем, это будет правильно. Даже если клуб будет вылетать в ФНЛ, то будет определенный стимул вернуться, чтобы хотя бы окупить эту систему.

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cska plus
cska plus
сегодня в 11:54
Никто о спартаке и федуне не думает.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:19
Смотрят тоже с ошибками .
sir-5
sir-5
сегодня в 11:10
Хитрый малай не затронул один из существенных вопросов : За чей счёт??? В его пламенном выступлении проглядывается запрос на то,что РПЛ вдруг возьмёт и установит всем(включая ЛФК) за свой счёт.Щас!!! Он и сейчас с трудом решает финансовые проблемы "Уфы";и потом : а игроки в ФНЛ будут играть по иным правилам судейства? Каким образом пребывание в РПЛ вдруг позволяет "окупить расходы на ВАРево",если эта лига требует больше денег,чем ПФЛ??? За счёт 7-9 тысяч болельщиков на матче???
Efimych
Efimych
сегодня в 11:04
тока спонсар этай ВАР будя газъпрём
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