РФС запустит серию мероприятий для болельщиков сборной России

сегодня, 11:24

Сообщается, что РФС запустит серию мероприятий для болельщиков перед домашними матчами взрослой и молодежной сборных России.

Первое подобное мероприятие пройдет перед товарищеской встречей между сборными России и Чехии, которая состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Фанатов ожидают многочисленные развлекательные активности и конкурсная программа. В Ростове-на-Дону площадь «Ростов-Арены», где пройдет игра, начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут отведать чешскую кухню, послушать выступления артистов, поиграть во флэтбол.

Ранее сообщалось, что на матче Россия - Чехия ожидается аншлаг.