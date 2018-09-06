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РФС запустит серию мероприятий для болельщиков сборной России

сегодня, 11:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия10.09.2018 в 19:00 Не начался

Сообщается, что РФС запустит серию мероприятий для болельщиков перед домашними матчами взрослой и молодежной сборных России. 

Первое подобное мероприятие пройдет перед товарищеской встречей между сборными России и Чехии, которая состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Фанатов ожидают многочисленные развлекательные активности и конкурсная программа. В Ростове-на-Дону площадь «Ростов-Арены», где пройдет игра, начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут отведать чешскую кухню, послушать выступления артистов, поиграть во флэтбол.

Ранее сообщалось, что на матче Россия - Чехия ожидается аншлаг

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