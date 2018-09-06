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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Рауш: «Россия могла выиграть чемпионат мира»

сегодня, 00:18

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, что поддерживал национальную команду на чемпионате мира, хотя сам он получил травму перед самым мундиалем.

Я очень болел за Россию, и мне хотелось быть рядом с командой во время турнира. Был безумно рад, что сборная так здорово себя проявила. Мои родные тоже радовались и всё время говорили мне, как им жалко, что я получил травму и пропустил мундиаль. Вот это было очень тяжело. Но главное — мы здорово провели турнир. Если бы у меня была возможность вернуть время назад, я бы просто сказал, что очень хочу быть с командой.

В конце матча с Хорватией нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то всё было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти — это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:16
Смелое конешно заявление.Но на кураже могли.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:51
Не надо было дзюбу менять, может и с игры бы выиграли.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:40
Да, это ЗМС Федул лишил нас золотых медалей! А счастье было так близко!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:37
Если он серьезно, то возникают определенные подозрения.
Abverin
Abverin
сегодня в 00:30
Мечтатель, ему бы в спартаке играть.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:26
Тогда бы всем дали Героя России, а Дзюбу, Игоряна и Черчесова избрали депутатами Государственной Думы )...а оно нам надо?...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:24
Любишь фантастику , Костя???
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