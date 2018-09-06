Рауш: «Россия могла выиграть чемпионат мира»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал, что поддерживал национальную команду на чемпионате мира, хотя сам он получил травму перед самым мундиалем.

Я очень болел за Россию, и мне хотелось быть рядом с командой во время турнира. Был безумно рад, что сборная так здорово себя проявила. Мои родные тоже радовались и всё время говорили мне, как им жалко, что я получил травму и пропустил мундиаль. Вот это было очень тяжело. Но главное — мы здорово провели турнир. Если бы у меня была возможность вернуть время назад, я бы просто сказал, что очень хочу быть с командой.

В конце матча с Хорватией нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то всё было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти — это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.