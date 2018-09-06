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Сафонов: «ЦСКА через 2-3 года может начать рвать в Европе»

сегодня, 11:19

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал летнюю трансферную политику ЦСКА.

У них хорошая команда, обучаемая. У ребят глаза горят. Через года два-три, думаю, в Европе могут начать рвать. В последний момент ЦСКА подписал Ивана Облякова. Я на протяжении нескольких последних лет говорил, что он – один из самых талантливых футболистов. Очень нравится мне этот парень. Может быть, его нужно было брать чуть раньше и цена была бы подешевле, но ничего страшного. Такума Нисимура – для меня загадка, поэтому про него ничего не скажу. Родриго Бекао мне сильно понравился.

Стоит отметить, что все новички молоды, плюс конкуренция. Тот же Федор Чалов уже забил пять голов в чемпионате России. То есть нет такого, что просто выжженная земля. Помимо этого видно, что Виктор Гончаренко умеет работать с молодыми игроками, а это не каждому дано. ЦСКА однозначно не будет мальчиками для битья. В Лиге чемпионов будет тяжеловато. Думаю, что там они поборются за третье место с «Викторией». Но армейцы и в этом турнире могут преподнести сюрприз, по крайней мере в домашних матчах.

Летом ЦСКА пополнился защитниками Бекао из «Байи», Хордуром Магнуссоном («Бристоль Сити»), а также вернувшимся из аренды в «Урале» Никитой Черновым, полузащитниками Николой Влашичем («Эвертон»), Якой Бийолом («Рудар»), Иваном Обляковым («Уфа»), Ильзатом Ахметовым («Рубин»), Такумой Нисимурой («Вегалта Сендай»), Арнором Сигурдссоном («Норрчёпинг»), а также нападающим Абелем Эрнандесом («Халл Сити»).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:08
да уже иногда рвет когда смотришь их игру
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:08
А пока кони будут тренироваться на "Зенити" заниматься рваниной перьев бакланов!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:07
cska plus:
По твоей логике надо покупать пристарелых зулусов по 30 млн.
а кто покупает престарелых зулусов за 30 млн?
mat73
mat73
сегодня в 12:07
Он же не сказал, что они там рвать собрались, может на себе что-то)))
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:05
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
А ПУПСИКИ ВСЁ ВСПОМИНАЮТ КУБОК ЧЕМПИОНОВ С РУСЕНБОРГАМИ И НАНТАМИ
Вот для меня загадка - почему хрюшек переименовали в "пупсиков"? Вполне было нормальное историческое прозвище.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:02
Ангел неБесГрешен:
Может, и будут рвать. А может продаст гинер конюшню..
А зачем? Команда прибыльна даже просто по финансам. Сопутствующие факторы сложнее но монетаризируются.
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Все можно ожидать!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:02
Так и будет!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:02
По последним двум строчкам: и монгольский клуб может периодически праздновать успехи на своем поле.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 12:01
Когда педро роша дороже всех новичков ЦСКА вместе взятых, а плей-офф ЛЧ при федуне так и не добыт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:59
Может, и будут рвать. А может продаст гинер конюшню..
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:59
Betman:
Или в ФНЛ, что видится куда более реальным вариантом.
Мечтатели. С такими забавно, хоть и без толка.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:58
LOpp:
купили 9 игроков за 10 млн (по словам Бабаева) и собрались всех рвать... такие смешны пони.
По твоей логике надо покупать пристарелых зулусов по 30 млн.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:57
LOpp:
купили 9 игроков за 10 млн (по словам Бабаева) и собрались всех рвать... такие смешны пони.
ЦСКА не совершает огромных покупок и я разделяю эту концепцию. Она оправдывает себя на 100%.
Betman
Betman
сегодня в 11:56
Или в ФНЛ, что видится куда более реальным вариантом.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:54
Я не специалист но потенциал команды таков что через год можно будет рассчитывать на серьезное продвижение.Понятно, что я всю жизнь за ЦСКА, следовательно много повидал и многое помню.Постепенно создается нормальная атмосфера вокруг тренера и молодые прогрессируют. Сейчас сложно только в оборонительной линии, но лучшая защита это нападение.Посмотрим что получится.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:54
купили 9 игроков за 10 млн (по словам Бабаева) и собрались всех рвать...
такие смешны пони.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:52
Немного времени и все будет хорошо!
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 11:51
Создание команды на основе молодежи -единственно разумный путь. Покупка людей вроде Маркизио, Крыховяка, Хеведеса, которым далеко за 30 это трата денег и замыкание дыр. Зенит при огромных деньжищах уже три года без ЛЧ , но с молодежью надо работать, а это не все умеют
цска команда
цска команда
сегодня в 11:50
Рво́та (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (редко и через нос). ... Область медицины, изучающая тошноту и рвоту, называется эметологией.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:50
Мне нравится как ребята стараются . Думаю уже в этом году наведем шороху. Скорее бы вернулся Васин а то в защите играть некому. Набабкин полное дно.
борька
борька
сегодня в 11:48
Кремлевский мечтатель! Фантазер!
Вернее свежий анектод!
Пойдии выиви! Срыгни!
Alladins
Alladins
сегодня в 11:46
Никогда не рвали и рвать не начнут, Сафонов что Тарасовку посетил и заразился.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:45
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 11:44
      Бендер Родригез
      Бендер Родригез
      сегодня в 11:42
      Ахаха)))) Рвать, в смысле 🤮?))) Тогда да.
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
      сегодня в 11:39
      Время покажет, а пока просто ничего.
      ballak144
      ballak144
      сегодня в 11:37
      5 точку?
      The Frei
      The Frei
      сегодня в 11:34
      Zimka:
      С нынешнем форматом ЛЧ стала сильнее, меньше всяких Мариборов теперь и даже 1 корзина не даёт особого преимущества когда в 3 и 4 Ливерпуль и Интер, раньше ЦСКА забирался в 1/8 и даже в 1/4 но теперь это практически невозможно.
      Когда Цска в 1/4 играл, вышли из группы с Чемпионом Англии МЮ, Чемпионом Германии Вольфсбургом, так что не сказал что раньше было легче.
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 11:30
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