Сафонов: «ЦСКА через 2-3 года может начать рвать в Европе»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал летнюю трансферную политику ЦСКА.
У них хорошая команда, обучаемая. У ребят глаза горят. Через года два-три, думаю, в Европе могут начать рвать. В последний момент ЦСКА подписал Ивана Облякова. Я на протяжении нескольких последних лет говорил, что он – один из самых талантливых футболистов. Очень нравится мне этот парень. Может быть, его нужно было брать чуть раньше и цена была бы подешевле, но ничего страшного. Такума Нисимура – для меня загадка, поэтому про него ничего не скажу. Родриго Бекао мне сильно понравился.
Стоит отметить, что все новички молоды, плюс конкуренция. Тот же Федор Чалов уже забил пять голов в чемпионате России. То есть нет такого, что просто выжженная земля. Помимо этого видно, что Виктор Гончаренко умеет работать с молодыми игроками, а это не каждому дано. ЦСКА однозначно не будет мальчиками для битья. В Лиге чемпионов будет тяжеловато. Думаю, что там они поборются за третье место с «Викторией». Но армейцы и в этом турнире могут преподнести сюрприз, по крайней мере в домашних матчах.
Летом ЦСКА пополнился защитниками Бекао из «Байи», Хордуром Магнуссоном («Бристоль Сити»), а также вернувшимся из аренды в «Урале» Никитой Черновым, полузащитниками Николой Влашичем («Эвертон»), Якой Бийолом («Рудар»), Иваном Обляковым («Уфа»), Ильзатом Ахметовым («Рубин»), Такумой Нисимурой («Вегалта Сендай»), Арнором Сигурдссоном («Норрчёпинг»), а также нападающим Абелем Эрнандесом («Халл Сити»).