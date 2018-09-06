Сафонов: «ЦСКА через 2-3 года может начать рвать в Европе»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал летнюю трансферную политику ЦСКА .

У них хорошая команда, обучаемая. У ребят глаза горят. Через года два-три, думаю, в Европе могут начать рвать. В последний момент ЦСКА подписал Ивана Облякова. Я на протяжении нескольких последних лет говорил, что он – один из самых талантливых футболистов. Очень нравится мне этот парень. Может быть, его нужно было брать чуть раньше и цена была бы подешевле, но ничего страшного. Такума Нисимура – для меня загадка, поэтому про него ничего не скажу. Родриго Бекао мне сильно понравился.