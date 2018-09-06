Сафонов: «Маркизио приехал в Россию зарабатывать и доигрывать»

Футбольный агент Алексей Сафонов не считает переход в «Зенит» полузащитника Клаудио Маркизио трансферной «бомбой».

Года четыре назад это была бы «бомба», а так – просто хороший трансфер. Маркизио – добротный игрок, которому 32 года. На мой взгляд, «бомба», это когда в команду переходят Халк, Аксель Витсель, молодой Вагнер Лав, Веллитон, Квинси Промес. Это игроки, которые приходили за сумасшедшие деньги, и уходили за сумасшедшие деньги.

В какой-то степени он приехал доигрывать. Заработать и доигрывать. По-моему, он и сам этого особо не скрывает.