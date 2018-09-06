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Сафонов: «Маркизио приехал в Россию зарабатывать и доигрывать»

сегодня, 11:27

Футбольный агент Алексей Сафонов не считает переход в «Зенит» полузащитника Клаудио Маркизио трансферной «бомбой».

Года четыре назад это была бы «бомба», а так – просто хороший трансфер. Маркизио – добротный игрок, которому 32 года. На мой взгляд, «бомба», это когда в команду переходят Халк, Аксель Витсель, молодой Вагнер Лав, Веллитон, Квинси Промес. Это игроки, которые приходили за сумасшедшие деньги, и уходили за сумасшедшие деньги.

В какой-то степени он приехал доигрывать. Заработать и доигрывать. По-моему, он и сам этого особо не скрывает.

Маркизио подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. 

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:02
Как и все остальные пенсионеры
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 11:57
Сейчас 99% игроков играют ради лавэ.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:57
Все граждане предпенсионного возраста, желающие получить высокооплачиваемую постоянную работу в ФК "Зенит", могут записаться на собеседование с Фурсинкой .
цска команда
цска команда
сегодня в 11:54
молло,кокорин,паредас,иванович...теперь маркизио. кто следующий пополнит список питерских геев?
удав
удав
сегодня в 11:53
побольше бы таких приезжало в Россию зарабатывать и доигрывать. может тогда наши клубы перестанут получать по 7-0 и не проходить квалификации в евротурниры
Alista
Alista
сегодня в 11:48
Халки и Витсели денег стоят, а этот бесплатно достался, по любому будет играть лучше педроши, за которого отвалили круглую сумму.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:41
ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЕТ И ДОИГРЫВАЕТ, ГЛАВНОЕ ЧТОБ НА ПОЛЬЗУ КОМАНДЕ
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 11:40
Сафонов устроился ботом работать?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 11:40
Однозначно
Abverin
Abverin
сегодня в 11:37
Сафонов хорошо знает Маркизио и может смело так говорить?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:31
Просто его ни в Китай,ни в МЛС не взяли вот и приехал доигрывать в Зенит)
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