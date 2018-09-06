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Коллер - о Джане: «С „Ливерпулем“ сложнее выигрывать титулы»

сегодня, 18:01

Чемпион мира и Европы в составе сборных ФРГ и Германии Ян Коллер поделился мнением о переходе полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана в «Ювентус». Отметим, что Коллер также в 1995 году сменил «Баварию» на туринский клуб.

Это новая ситуация, которая очень для него интересна, хотя он и продолжал развитие в «Ливерпуле», проводил хорошие матчи.

В Турине он может заработать больше, это и было одной из причин перехода. Все игроки, которые говорят, что деньги для них не важны, обманывают. В свое время я покинул «Баварию», потому что получил возможность зарабатывать больше.

С «Ливерпулем» сложнее выигрывать титулы. Он же пришел в топ-клуб, который пользуется хорошей репутацией во всем мире.

Эмре сейчас на пике своей карьеры, заключил четырехлетний контракт, а потом может перебраться в «Реал» или «Барселону». Этот вариант не стоит исключать.

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Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 18:17
Чемпионом мира и Европы был не Ян (тот вообще чех), а Юрген. И перешел он из Баварии в Ювентус не в 1995, а в 1991
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