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Хуммельс: «Лёв заслуживает доверия»

сегодня, 17:38

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс выступил в поддержку главного тренера Йоахима Лёва, которого многие критиковали за провал национальной команды на ЧМ-2018.

Тренер, который признает свои ошибки, заслуживает доверия и места в команде. Наставник сборной не утратил своих позиций. Напротив, он даже выиграл - уважение.

Мы все знаем, что Лёву пришлось выслушать немало критики за всё, что мы, игроки, делали на поле. Мы помним, что пережили вместе с тренером, каким невероятным лидером он стал, начиная с 2006 года и даже раньше, когда работал ассистентом.

Ранее немецкая пресса сообщила, что на провал команды повлиял и раскол в коллективе на расовой почве.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:06
Сегодняшний матч с лягушатниками многое прояснит.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 18:05
Поэтому сегодня вы должны победить,ради Егги.
drug01
drug01
сегодня в 17:44
Дают последний шанс!
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