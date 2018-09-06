Хуммельс: «Лёв заслуживает доверия»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс выступил в поддержку главного тренера Йоахима Лёва, которого многие критиковали за провал национальной команды на ЧМ -2018.

Тренер, который признает свои ошибки, заслуживает доверия и места в команде. Наставник сборной не утратил своих позиций. Напротив, он даже выиграл - уважение.

Мы все знаем, что Лёву пришлось выслушать немало критики за всё, что мы, игроки, делали на поле. Мы помним, что пережили вместе с тренером, каким невероятным лидером он стал, начиная с 2006 года и даже раньше, когда работал ассистентом.