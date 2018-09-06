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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 62’ Логотип КазахстанКазахстан 0:0 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.52 3.55 2.97
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
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Иско: «„Реал“ не ощущает ухода Роналду»

сегодня, 16:50

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что клуб не особо чувствует отсутствие нападающего Криштиану Роналду, ушедшего летом в «Ювентус».

Криштиану - экстраординарный футболист, он дает команде 40 или 50 голов за сезон. 

Если мы выиграем, люди скажут, что мы ничего не потеряли после ухода Роналду, если проиграем - скажут, что не можем без него.

Пока мы играем очень хорошо. Футболисты, забивающие не так много в прошлом сезоне, много забивают сейчас.

Мы не ощущаем ухода Роналду, но по-прежнему желаем ему всего наилучшего.

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Все комментарии
yldyz
yldyz
сегодня в 18:15
Иско рад что Рон ушёл.штаны протёр клоун некудышный.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 18:11
Роник мне не особо,но машина-зверь
Ненавижу этих га....ов когда за глаза говорят,
Забиваете потому что не самые сильные команды попадаются
Посмотрим когда будет ЛЧ И барса..
Знатог
Знатог
сегодня в 18:08
Реал не заметил потери бойца.
feris1
feris1
сегодня в 17:36
Время покажет на что способен нынешний Реал без Роналду в решающих матчах с сильными соперниками.
В любом случае я желаю сливочным удачи в дальнейших сражениях!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:25
Что не говори, но Роналду главный творец побед Реала последних лет.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 17:00
Зависим Реал от Рона или нет мы увидим в играх с достойными конкурентами.Пока он мне очень нравится своей разнообразной игрой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:58
И что даже Марсело?
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