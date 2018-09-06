Иско: «„Реал“ не ощущает ухода Роналду»

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что клуб не особо чувствует отсутствие нападающего Криштиану Роналду, ушедшего летом в «Ювентус».
Криштиану - экстраординарный футболист, он дает команде 40 или 50 голов за сезон.
Если мы выиграем, люди скажут, что мы ничего не потеряли после ухода Роналду, если проиграем - скажут, что не можем без него.
Пока мы играем очень хорошо. Футболисты, забивающие не так много в прошлом сезоне, много забивают сейчас.
Мы не ощущаем ухода Роналду, но по-прежнему желаем ему всего наилучшего.
Ненавижу этих га....ов когда за глаза говорят,
Забиваете потому что не самые сильные команды попадаются
Посмотрим когда будет ЛЧ И барса..
Ненавижу этих га....ов когда за глаза говорят,
Забиваете потому что не самые сильные команды попадаются
Посмотрим когда будет ЛЧ И барса..
В любом случае я желаю сливочным удачи в дальнейших сражениях!
В любом случае я желаю сливочным удачи в дальнейших сражениях!