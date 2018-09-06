Иско: «„Реал“ не ощущает ухода Роналду»

Полузащитник «Реала» Иско рассказал, что клуб не особо чувствует отсутствие нападающего Криштиану Роналду, ушедшего летом в «Ювентус».

Криштиану - экстраординарный футболист, он дает команде 40 или 50 голов за сезон.

Если мы выиграем, люди скажут, что мы ничего не потеряли после ухода Роналду, если проиграем - скажут, что не можем без него.

Пока мы играем очень хорошо. Футболисты, забивающие не так много в прошлом сезоне, много забивают сейчас.

Мы не ощущаем ухода Роналду, но по-прежнему желаем ему всего наилучшего.