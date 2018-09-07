Тебас: «Матчи испанских команд в США - дело добровольное»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что никто не заставляет испанские клубы проводить матчи чемпионата в США . Напомним, что в Майами должна пройти игра 21-го тура Ла Лиги «Жирона» - «Барселона».

Матч чемпионата Испании в США - дело добровольное, никто никого не заставляет туда ехать. Если какой-либо клуб выступит против этого, он может отказаться.

И «Жирона», и «Барселона» согласны играть в Майами. Думаю, матч состоится с вероятностью в 90 %.