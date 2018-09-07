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Тебас: «Матчи испанских команд в США - дело добровольное»

сегодня, 08:52
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона26.01.2019 Не начался

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что никто не заставляет испанские клубы проводить матчи чемпионата в США. Напомним, что в Майами должна пройти игра 21-го тура Ла Лиги «Жирона» - «Барселона».

Матч чемпионата Испании в США - дело добровольное, никто никого не заставляет туда ехать. Если какой-либо клуб выступит против этого, он может отказаться. 

И «Жирона», и «Барселона» согласны играть в Майами. Думаю, матч состоится с вероятностью в 90 %.

Отметим, что лига заключила договор с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет по меньшей мере один матч Ла Лиги в сезоне должен быть сыгран в США.

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loko7
loko7
сегодня в 09:39
В Майами играть одно удовольствие, пусть бы к нам приехали сыграли в -17, как наши играют.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 09:00
никто не сомневался кто продастся первым ))) через Неделю после такой идеи уже Барса готова продать свои услуги ))) И стадион переименовать хотят...Коммерческий проект как он есть )))
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