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Магнуссон: «Был взбешен поражением от „Ростова“»

сегодня, 10:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о поражении от «Ростова» в матче 2-го тура РПЛ (0:1). Год назад исландец был очень близок к переходу именно в донской клуб, но в последний момент сделка сорвалась.

Год назад с «Ростовом» мы достигли договоренности, подписали документы — на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался и придется остаться в «Бристоле».

Я был просто взбешен поражением ЦСКА от «Ростова». Слышал, как ростовские игроки говорили исландцам: «Покажите Магнуссону, что он выбрал не ту команду». Ничего, еще до конца года мы снова сыграем с «Ростовом», так что месть близка.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 11:31
бешену лошадь на калбасу здають
Заполярный
Заполярный
сегодня в 11:20
ТАК ЭТО К КОНЦУ ПЕРВОГО КРУГА СОВСЕМ ПСИХОМ СТАНЕШЬ.
борька
борька
сегодня в 11:07
Око за око
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:03
До сих пор в "Ростов" хочет!
Klassе
Klassе
сегодня в 11:01
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 10:45
    Перебесишься...Плохо тебе наверно Ростовские земляки мозги вставляли - погнался за баблом и ЛЧ...Ну ладно хоть в ЦСКА перешел - у этого клуба есть тренер, перспектива и будущее...А вообще с таким размахом скоро вся сборная Исландии будет играть в РФЛ, а ее база будет в Ростове-на-Дону...
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 10:41
    Если все игроки в клубе так будут относиться к футболу - ЦСКА нечего опасаться за своё будущее
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