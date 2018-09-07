Магнуссон: «Был взбешен поражением от „Ростова“»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вспомнил о поражении от «Ростова» в матче 2-го тура РПЛ (0:1). Год назад исландец был очень близок к переходу именно в донской клуб, но в последний момент сделка сорвалась.

Год назад с «Ростовом» мы достигли договоренности, подписали документы — на последних минутах трансферного окна, может, за полчаса до полуночи, отправили их в клубы. Фактически я уже был игроком «Ростова». В одну минуту первого мне сообщили, что переход сорвался и придется остаться в «Бристоле».