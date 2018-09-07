Агент: «Сказал Зинченко, чтобы ни в коем случае не уходил в аренду»

Олег Еремин, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщил, что посоветовал своему клиенту не уходить в аренду, а оставаться в клубе.

Этим летом Зинченко мог перейти в «Бетис» или «Вулверхэмптон», но я еще в прошлом году посоветовал ему: «Ни в коем случае не уходи в аренду. Хватит. Один раз уже сходил в ПСВ - не очень удачно. Если ты стремился попасть в „Ман Сити“, оставайся здесь и доказывай. Если такой возможности не будет, уходи окончательно, а не в аренду». Саша так и сказал в «Ман Сити»: «Не уйду в аренду. Останусь здесь». В итоге сыграл в АПЛ и стал чемпионом.