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Агент: «Сказал Зинченко, чтобы ни в коем случае не уходил в аренду»

сегодня, 10:13

Олег Еремин, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщил, что посоветовал своему клиенту не уходить в аренду, а оставаться в клубе.

Этим летом Зинченко мог перейти в «Бетис» или «Вулверхэмптон», но я еще в прошлом году посоветовал ему: «Ни в коем случае не уходи в аренду. Хватит. Один раз уже сходил в ПСВ - не очень удачно. Если ты стремился попасть в „Ман Сити“, оставайся здесь и доказывай. Если такой возможности не будет, уходи окончательно, а не в аренду». Саша так и сказал в «Ман Сити»: «Не уйду в аренду. Останусь здесь». В итоге сыграл в АПЛ и стал чемпионом.

Зинченко в этом сезоне АПЛ на поле пока не появлялся. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:45
Чемпион за чужой счет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:15
зимой на невеша махнуть бы его))
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