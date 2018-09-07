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Магнуссон: «Работал с Каррерой, так что многое расскажу тренерам ЦСКА»

сегодня, 10:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Исландец ранее находился в системе «Ювентуса», где пересекался с нынешним рулевым «красно-белых» Массимо Каррерой.

Сейчас о «Спартаке» я знаю больше. Совсем скоро нам играть, и это важнейший матч для фанатов, Москвы и всей лиги. Отдам все силы, чтобы принести ЦСКА победу. Это будет нелегко: у «Спартака» хорошая команда и тренер. Я его хорошо знаю: мы пересекались с Каррерой в «Ювентусе».

Знаю, что Массимо требует от игроков, так что смогу многое рассказать тренерам ЦСКА. И, надеюсь, еще не все игроки «Спартака» привыкли к требованиям Карреры. Он силен.

Каррера много раз кричал на меня на тренировках, да и Конте тоже. Хотя Каррера спокойнее — мало кто сравнится с Антонио. Массимо чаще общался с футболистами наедине, в том числе со мной. В целом Конте и Каррера похожи, только главный тренер больше работал с полузащитниками, а Массимо — с обороной.

Но сейчас мы говорим о Каррере как о спартаковце. А когда я слышу о «Спартаке», я просто хочу победить.

Совсем не Вернблум. Универсальный исландец для ЦСКА

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Все комментарии
Озеров
Озеров
сегодня в 11:43
Как же легко на соккере дышать, когда кабылы в бане)))), еще бы немытых в Баню к Глушаку сводили, была бы полная ПРЕЛЕСТЬ!!!
Пастух
Пастух
сегодня в 11:42
Сергей Саныч:
Если он начнёт говорить,то нам крышка.
Привет САНЫЧ!!
ну...не знаю))в ЦСКА итальянского думаю не выучили))
Пастух
Пастух
сегодня в 11:40
Озеров:
Батюшки угрозы пошли
школота((
Пастух
Пастух
сегодня в 11:40
Гончаренко оценит)))
клоуны...лишь-бы СПАРТАК в "новосте" был))
Озеров
Озеров
сегодня в 11:38
Классный у нас Тренирюга, на исландском матом послать, не каждому дано.
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 11:35
свиноспартач
Сегодня 10:48
кони умеют языком работать.

Спонсоры сами не придут и не скажут: Евгений Леннорович, вот возьмите деньги для Цска.
Озеров
Озеров
сегодня в 11:32
cska.78:
Гуляй лесом, клоновод :)
Батюшки угрозы пошли
Любомир Моравчик
Любомир Моравчик
сегодня в 11:31
cska.78:
Без клона антихера разберусь что мне делать!
Будешь буянить я Петра позову!
cska.78
cska.78
сегодня в 11:31
Гуляй лесом, клоновод :)
cska plus
cska plus
сегодня в 11:30
Этот физрук итак на ладони.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 11:29
Если он начнёт говорить,то нам крышка.
Озеров
Озеров
сегодня в 11:28
cska.78:
Без клона антихера разберусь что мне делать!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 11:28
    Как-то подленько выступает сегодня этот ----гнуссон - ему бы в "Зенит" надо было!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 11:27
    Без клона антихера разберусь что мне делать!
    Озеров
    Озеров
    сегодня в 11:25
    cska.78:
    Многие при слове пищевик испытывают стыд и вспоминают 0:7 и 1:18
    Пластинку переверни, заело у тебя.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 11:22
    Магнусон в Ювентусе, это как Головин в Монако ! Вроде числится, но даже до заявки на матч не дотягивает !
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:21
    Такой исландский инсайдер, расскажет он, ага...
    😄😄😄
    Мясо69
    Мясо69
    сегодня в 11:21
    ПерекатиПоле:
    Нелюбовь с чувством стыда не путай. Не любят сильные, доминирующие клубы топ-клубы. Как топом может быть ноунейм с 108 позиции рейтинга уефа? 0-7, 1-18 это топ? Нет. Это стыд и расформирование.
    ..так же как Гризманн например, может так никогда и не получить золотой мяч.. Так что все эти 108е позиции бла бла...))

    Какое ещё чувство стыда??) Стыда перед кем? Придумал ерунду какую-то) Просто вы, кони-бомжи и др, не любите Спартак и завидуете, только не молча.)
    Повторю, это всё потому, что Мы на вершине, а все остальные рефлекторно нас хотят принизить (читай про выше про Юве, Реал, Бар, и др..), но конечно вы в этом никогда не сознаетесь:)
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:19
    И что он такого может рассказать Ганчару? Что Каррера орал на него матом? Офигенно полезная инфа!
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 11:18
    Заполярный:
    БОМЖИКИ И КОНИКИ НЕ НАДО НИ ЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО. ВЫ ПРОСТО БОИТЕСЬ СПАРТАК. ВЫ ТУПО БОИТЕСЬ СПАРТАК. ПО ЭТОМУ С ПЕРЕПУГУ ПИШЕТЕ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ И ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ.
    Повтори это еще 20 раз и возможно твоя коленная дрожь пройдёт. Только после матча надолго не прпадай
    Озеров
    Озеров
    сегодня в 11:17
    Свиновал:
    Спартак бояться - на ПАОК не ходить.
    Прикольный камент, у Петросяна учился?
    Свиновал
    Свиновал
    сегодня в 11:14
    Заполярный:
    БОМЖИКИ И КОНИКИ НЕ НАДО НИ ЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО. ВЫ ПРОСТО БОИТЕСЬ СПАРТАК. ВЫ ТУПО БОИТЕСЬ СПАРТАК. ПО ЭТОМУ С ПЕРЕПУГУ ПИШЕТЕ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ И ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ.
    Спартак бояться - на ПАОК не ходить.
    Озеров
    Озеров
    сегодня в 11:13
    Любят кабылы оружием бряцать до игры, вот только мечи картонные, да забрала дырявые.
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 11:13
    Любомир Моравчик:
    Джум Беланов, ты в премодерации что ли?
    Есть немного, не завидуй
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 11:12
    ПерекатиПоле:
    Нелюбовь с чувством стыда не путай. Не любят сильные, доминирующие клубы топ-клубы. Как топом может быть ноунейм с 108 позиции рейтинга уефа? 0-7, 1-18 это топ? Нет. Это стыд и расформирование.
    БОМЖИКИ И КОНИКИ НЕ НАДО НИ ЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.

    ВЫ ПРОСТО БОИТЕСЬ СПАРТАК. ВЫ ТУПО БОИТЕСЬ СПАРТАК.

    ПО ЭТОМУ С ПЕРЕПУГУ ПИШЕТЕ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ И ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ.
    Любомир Моравчик
    Любомир Моравчик
    сегодня в 11:06
    Беланов:
    Ответный комментарий от Jum13 Удален пользователем Гарринча11 07.09.2018 10:50:20 по жалобе И точно - спартачи нам не друзья )))
    Джум Беланов, ты в премодерации что ли?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:01
    Нелюбовь с чувством стыда не путай.
    Не любят сильные, доминирующие клубы топ-клубы.
    Как топом может быть ноунейм с 108 позиции рейтинга уефа? 0-7, 1-18 это топ? Нет. Это стыд и расформирование.
    Klassе
    Klassе
    сегодня в 10:58
      Беланов
      Беланов
      сегодня в 10:57
      Dj Лёха:
      Тебя кто-то спрашивал, что ты решил ответить? В другой раз дождись моего вопроса, потом пиши.
      Ответный комментарий от Jum13
      Удален пользователем Гарринча11 07.09.2018 10:50:20 по жалобе

      И точно - спартачи нам не друзья )))
      Зейский
      Зейский
      сегодня в 10:57
      Тренеры ЦСКА давно знают, что карера физрук бесперспективный.
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