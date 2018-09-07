Магнуссон: «Работал с Каррерой, так что многое расскажу тренерам ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Исландец ранее находился в системе «Ювентуса», где пересекался с нынешним рулевым «красно-белых» Массимо Каррерой.

Сейчас о «Спартаке» я знаю больше. Совсем скоро нам играть, и это важнейший матч для фанатов, Москвы и всей лиги. Отдам все силы, чтобы принести ЦСКА победу. Это будет нелегко: у «Спартака» хорошая команда и тренер. Я его хорошо знаю: мы пересекались с Каррерой в «Ювентусе».

Знаю, что Массимо требует от игроков, так что смогу многое рассказать тренерам ЦСКА . И, надеюсь, еще не все игроки «Спартака» привыкли к требованиям Карреры. Он силен.

Каррера много раз кричал на меня на тренировках, да и Конте тоже. Хотя Каррера спокойнее — мало кто сравнится с Антонио. Массимо чаще общался с футболистами наедине, в том числе со мной. В целом Конте и Каррера похожи, только главный тренер больше работал с полузащитниками, а Массимо — с обороной.

Но сейчас мы говорим о Каррере как о спартаковце. А когда я слышу о «Спартаке», я просто хочу победить.