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Нигматуллин: «Лунёв – главный сменщик Акинфеева. Самое время его проверить»

сегодня, 01:37
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о голкипере «Зенита» Андрее Лунёве, который в отсутствие Игоря Акинфеева будет защищать ворота национальной команды в матче Лиги Наций против Турции.

Андрей является уже достаточно зрелым голкипером. Он выступает за команду, которая сейчас лидирует в чемпионате, имеет опыт выступлений в еврокубках. Да, у него не так много игр в составе национальной команды, но Лунёв находится в хорошем вратарском возрасте и в полной мере соответствует уровню сборной. Сейчас самое время проверить ближайших сменщиков Акинфеева, и Андрей на данный момент – главный кандидат.

Ранее голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин отметил, что национальная команда не потеряла во вратарской позиции без Игоря Акинфеева.

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