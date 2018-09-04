Матч между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами

Сообщается, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами 27 января.
В августе руководство Примеры объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла Лиги в сезоне должен быть сыгран в США.
Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны.
Кинули болельщиков Жироны наглым образом
Кинули болельщиков Жироны наглым образом
Операция "Майами бич" Аха-ха)
Вопрос. Кто больше подходит под Проктора, а кто под Хариса?)
https://www.youtube.com/watch?v=e7JmHeUVV3M
Операция "Майами бич" Аха-ха)
Вопрос. Кто больше подходит под Проктора, а кто под Хариса?)
Владельцы у клубов зачастую из других стран...
По большому счету, ни один клуб ничего не связывает с конкретным городом. Полнейший космополитизм. Особой разницы, где они играют матчи нет. Колесили бы уже с гастролями по всему миру, чего уж.
Владельцы у клубов зачастую из других стран...
По большому счету, ни один клуб ничего не связывает с конкретным городом. Полнейший космополитизм. Особой разницы, где они играют матчи нет. Колесили бы уже с гастролями по всему миру, чего уж.
ЖЕСТЬ КАК НАКЛАДНО ТАКОЙ ВЫЕЗД ПРОБИВАТЬ )))
ЖЕСТЬ КАК НАКЛАДНО ТАКОЙ ВЫЕЗД ПРОБИВАТЬ )))