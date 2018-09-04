Матч между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами

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Сообщается, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами 27 января.

В августе руководство Примеры объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла Лиги в сезоне должен быть сыгран в США .

Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны.