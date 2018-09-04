  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

Матч между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами

сегодня, 14:13
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона26.01.2019 Не начался

Сообщается, что матч 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в Майами 27 января.

В августе руководство Примеры объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла Лиги в сезоне должен быть сыгран в США.

Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч
Сегодня, 10:54 70
«Краснодар» в 1-м туре ЛЕ сыграет в Турции
31 августа 5
Стали известны даты игр «Спартака» в Лиге Европы
31 августа 39
«Зенит» начнет Лигу Европы матчем с «Копенгагеном»
31 августа 112
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют на «Уэмбли»
31 августа 17
Стал известен календарь матчей ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов
30 августа 51
Обсудить
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:07
цирковые представления теперь и с гастролями)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 15:05
Мир сошел с ума
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:04
Маленькие клубы решили еще больше опустить)) Теперь их болельщики даже матчи своей команды с "Барселоной" не смогут увидеть. Совсем отбивают мотивацию болеть за команду и покупать абонементы. Вот что мафия топ-клубов делает...
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:00
Чума.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:47
Тупизм..
Кинули болельщиков Жироны наглым образом
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 14:46
Новые приключения барсиков.
Операция "Майами бич" Аха-ха)
Вопрос. Кто больше подходит под Проктора, а кто под Хариса?)
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 14:43
Не самый худший вариант )
Медив
Медив
сегодня в 14:40
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
А ПОЧЕМУ НЕ ЛЕГАНЕС-ЭЙБАР ?
Название у Эйбара созвучно с Gay Bar. Могут на смех в Штатах поднять...
Медив
Медив
сегодня в 14:38
Ну логичный шаг. Во многих клубах, если есть пара игроков из их страны - уже хорошо. А про то, чтобы кто то из футболистов был родом из данного города вообще речи нет.
Владельцы у клубов зачастую из других стран...
По большому счету, ни один клуб ничего не связывает с конкретным городом. Полнейший космополитизм. Особой разницы, где они играют матчи нет. Колесили бы уже с гастролями по всему миру, чего уж.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:35
ОТ БАРСЕЛОНЫ ДО ЖИРОНЫ 80 КМ, А ДО США 8000 КМ

ЖЕСТЬ КАК НАКЛАДНО ТАКОЙ ВЫЕЗД ПРОБИВАТЬ )))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:33
А ПОЧЕМУ НЕ ЛЕГАНЕС-ЭЙБАР ?
ndedov
ndedov
сегодня в 14:31
Американцы придут смотреть на то, что им не понять!
Artuom
Artuom
сегодня в 14:29
Нде... Барса первая продалась... Подставляют Бускетса, который является самым активным противником этого...
cska.78
cska.78
сегодня в 14:26
Идиотизм!
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 14:22
Ну если клубам проплатят лямов по 50 то неплохо))
cska plus
cska plus
сегодня в 14:17
Трамп лично посетит матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100