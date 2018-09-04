ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч

сегодня, 10:54

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что 9 сентября московский клуб сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом» на своей базе в Ватутинках.

Начало встречи в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в закрытом режиме и состоится без зрителей.

Также во время паузы на матчи сборных товарищеский поединок проведет «Зенит».