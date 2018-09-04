ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что 9 сентября московский клуб сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом» на своей базе в Ватутинках.
Начало встречи в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в закрытом режиме и состоится без зрителей.
Также во время паузы на матчи сборных товарищеский поединок проведет «Зенит».
Кстати, а тебе не интересно? Вдруг тоже самое и с тобой произойдет?) Я кстати, за тебя или бомжа, это не важно - стеной бы встал.
Кстати, а тебе не интересно? Вдруг тоже самое и с тобой произойдет?) Я кстати, за тебя или бомжа, это не важно - стеной бы встал.
Кто-то новый власть захватил на Соккере что ли? Из толерантных к коням и бакланам, наверное.
П.С. Если всё так и есть, мне сейчас дадут семь суток бана за обсуждение модераторов)
Кто-то новый власть захватил на Соккере что ли? Из толерантных к коням и бакланам, наверное.
П.С. Если всё так и есть, мне сейчас дадут семь суток бана за обсуждение модераторов)
P.S. Ну раз удалили первопричину - удалю и я свой вопрос
P.S. Ну раз удалили первопричину - удалю и я свой вопрос
Кстати - с каких пор оголить торс стало эксгибиционизмом? Недавно новое слово для себя открыл и не знаешь его значения?
Кстати - с каких пор оголить торс стало эксгибиционизмом? Недавно новое слово для себя открыл и не знаешь его значения?
Хамишь, мил человек. Это твоё сообщение на суточный бан тянет. Посмотрим на беспристрастных модераторов.
Хамишь, мил человек. Это твоё сообщение на суточный бан тянет. Посмотрим на беспристрастных модераторов.
А так - ниже тебе ответил.
А так - ниже тебе ответил.
Кстати - когда видео жать? Или ты как всегда?
Кстати - когда видео жать? Или ты как всегда?
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AntiherQ1488
Сегодня 11:01
ответ пользователю Миллер Алексей (раскрыть)
А еще, кони очень любят раздеваться на трибуне. Фк эксгибиционист.
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Ты на голых мужиков смотришь, я - на футбол
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AntiherQ1488
Сегодня 11:01
ответ пользователю Миллер Алексей (раскрыть)
А еще, кони очень любят раздеваться на трибуне. Фк эксгибиционист.
=======================
Ты на голых мужиков смотришь, я - на футбол