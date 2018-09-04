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ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч

сегодня, 10:54

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что 9 сентября московский клуб сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом» на своей базе в Ватутинках.

Начало встречи в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в закрытом режиме и состоится без зрителей.

Также во время паузы на матчи сборных товарищеский поединок проведет «Зенит».

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Все комментарии
жуткий
жуткий
сегодня в 12:12
Jum13:
Знать слово и знать значение слова - немного разные вещи. И не надо ужасными оскорблениями пугать
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:12
    Jum13:
    Знать слово и знать значение слова - немного разные вещи. И не надо ужасными оскорблениями пугать
    Я не стану этого делать только по 1 причине. Хотелось бы узнать, куда дели мои комменты и лайки. Так бы, я поиграл с тобой в слова.
    Кстати, а тебе не интересно? Вдруг тоже самое и с тобой произойдет?) Я кстати, за тебя или бомжа, это не важно - стеной бы встал.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:10
    AntiherQ1488:
    Я очень много слов знаю, начитанный с детства. Могу даже оскорбить тебя так, что модеры без гугла не разберутся.
    Знать слово и знать значение слова - немного разные вещи. И не надо ужасными оскорблениями пугать
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:09
    Jum13:
    Я тебе уже объяснил. Каждому - своё. Я на футболе смотрю на поле, ты - на фан сектор в ожидании что они начнут оголять торс. Кстати - с каких пор оголить торс стало эксгибиционизмом? Недавно новое слово для себя открыл и не знаешь его значения?
    Я очень много слов знаю, начитанный с детства. Могу даже оскорбить тебя так, что модеры без гугла не разберутся.
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 12:09
    AntiherQ1488:
    Ну а как с тобой по другому? Раздеваются - лошадки. Виноват - я. Я мол - извращенец. Ты за логикой своей последи.
    У поклонников Спартака удаляют комментарии. Оскорбления пользователей от фанатов коней не приводят к бану...
    Кто-то новый власть захватил на Соккере что ли? Из толерантных к коням и бакланам, наверное.
    П.С. Если всё так и есть, мне сейчас дадут семь суток бана за обсуждение модераторов)
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:08
    AntiherQ1488:
    У меня тоже пост удалили и влепили желтую, че ты жалуешься?)
    Я, кстати - не жаловался, зачем обманываешь? Я поинтересовался почему пост удалили.

    P.S. Ну раз удалили первопричину - удалю и я свой вопрос
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:07
    Jum13:
    Я тебе уже объяснил. Каждому - своё. Я на футболе смотрю на поле, ты - на фан сектор в ожидании что они начнут оголять торс. Кстати - с каких пор оголить торс стало эксгибиционизмом? Недавно новое слово для себя открыл и не знаешь его значения?
    У меня тоже пост удалили и влепили желтую, че ты жалуешься?)
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:06
    AntiherQ1488:
    Ну а как с тобой по другому? Раздеваются - лошадки. Виноват - я. Я мол - извращенец. Ты за логикой своей последи.
    Я тебе уже объяснил. Каждому - своё. Я на футболе смотрю на поле, ты - на фан сектор в ожидании что они начнут оголять торс.
    Кстати - с каких пор оголить торс стало эксгибиционизмом? Недавно новое слово для себя открыл и не знаешь его значения?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:05
    Jum13:
    Ну ты тут глупость написал
    Ну а как с тобой по другому? Раздеваются - лошадки. Виноват - я. Я мол - извращенец. Ты за логикой своей последи.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:04
    AntiherQ1488:
    Почему ты всегда переключаешься на меня? Раздеваются на трибуне - кони. Вот причина. Если 2 мужика будут иметь друг друга на трибуне, а ржать над этим буду я, - виноват я? Что за логика?
    Ну ты тут глупость написал
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 12:03
    AntiherQ1488:
    Поржал. У меня стерли 15 тыщ комментов и молчат.
    Посмотрел уже. Вот она - неугодная правда. Хорошо, что не расстреляли как в 37-м.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:03
    Jum13:
    Ух ты! Ребёнок устал и прилёг. И что это значит? А - любитель смотреть на голых мужиков?
    Почему ты всегда переключаешься на меня? Раздеваются на трибуне - кони. Вот причина. Если 2 мужика будут иметь друг друга на трибуне, а ржать над этим буду я, - виноват я? Что за логика?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 12:02
    самый добрый:
    Вы не можете отвечать на комментарии Jum13, т.к. он добавил Вас в игнор Хамишь, мил человек. Это твоё сообщение на суточный бан тянет. Посмотрим на беспристрастных модераторов.
    Поржал. У меня стерли 15 тыщ комментов и молчат.
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 12:00
    Вы не можете отвечать на комментарии Jum13, т.к. он добавил Вас в игнор

    Хамишь, мил человек. Это твоё сообщение на суточный бан тянет. Посмотрим на беспристрастных модераторов.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:00
    Ух ты! Ребёнок устал и прилёг. И что это значит? А - любитель смотреть на голых мужиков?
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:59
    самый добрый:
    Ещё рано, солнце высоко. Давай поговорим о твоих пристрастиях. Ты вот, например, озёра любишь? Озеро Виктория? Мичиган? Байкал?
    Свиноклон - иди в игнор
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 11:58
    Jum13:
    Клон - уйди в закат
    Ещё рано, солнце высоко. Давай поговорим о твоих пристрастиях. Ты вот, например, озёра любишь? Озеро Виктория? Мичиган? Байкал?
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:58
    Больше игр лучше результат!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:57
    AntiherQ1488:
    Я ж не сказал, что это сделаю, я ответил - что это дешевка, и может сделать - кто угодно. А так - ниже тебе ответил.
    Ну да, конечно - кто угодно. А пока это сделал спартач
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:57
    Jum13:
    Вот видишь - значит то видео от спартача
    Как только ты приведешь мне мою цитату, где я обещал обмотаться розой коней и выложить это в ютуб. Не надо цепляться к словам.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:56
    самый добрый:
    Судя по словам, которые ты постоянно пишешь, ты смотришь только на свиней в загоне, либо на каких-то пупсиков.
    Клон - уйди в закат
    самый добрый
    самый добрый
    сегодня в 11:56
    Jum13:
    Как с чего? Вот с этого ======================= AntiherQ1488 Сегодня 11:01 ответ пользователю Миллер Алексей (раскрыть) А еще, кони очень любят раздеваться на трибуне. Фк эксгибиционист. ======================= Ты на голых мужиков смотришь, я - на футбол
    Судя по словам, которые ты постоянно пишешь, ты смотришь только на свиней в загоне, либо на каких-то пупсиков.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:56
    Jum13:
    Это фанаты - они так проявляют свои эмоции. А то, что ты на них пялишься, а не смотришь футбол - это уже совсем другое. Кстати - когда видео жать? Или ты как всегда?
    Я ж не сказал, что это сделаю, я ответил - что это дешевка, и может сделать - кто угодно.
    А так - ниже тебе ответил.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:56
    AntiherQ1488:
    Не, я с чужими розами - такого творить не стану. У меня есть знакомые и бомжи и кони. Я всегда к их личным цветам - относился с уважением. Т.к. понимаю, что эти цвета - значат, лично для них.
    Вот видишь - значит то видео от спартача
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:55
    AntiherQ1488:
    Опять путаешь причину и следствие. Я ржу над голыми конями - я - извращенец. А толпа голых мужиков на трибуне - это просто так?
    Это фанаты - они так проявляют свои эмоции. А то, что ты на них пялишься, а не смотришь футбол - это уже совсем другое.

    Кстати - когда видео жать? Или ты как всегда?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:54
    Jum13:
    Ну так сделай. Или ты только на словах спец?
    Не, я с чужими розами - такого творить не стану. У меня есть знакомые и бомжи и кони. Я всегда к их личным цветам - относился с уважением. Т.к. понимаю, что эти цвета - значат, лично для них.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:52
    Jum13:
    Как с чего? Вот с этого ======================= AntiherQ1488 Сегодня 11:01 ответ пользователю Миллер Алексей (раскрыть) А еще, кони очень любят раздеваться на трибуне. Фк эксгибиционист. ======================= Ты на голых мужиков смотришь, я - на футбол
    Опять путаешь причину и следствие. Я ржу над голыми конями - я - извращенец. А толпа голых мужиков на трибуне - это просто так?
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:52
    AntiherQ1488:
    Я уже ответил, что мне мешает взять вашу розу и снять похабный видос?) Ну, только я не жирный, не будет такого эффекта.
    Ну так сделай. Или ты только на словах спец?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 11:51
    Jum13:
    Вон факт - ниже
    Я уже ответил, что мне мешает взять вашу розу и снять похабный видос?) Ну, только я не жирный, не будет такого эффекта.
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:51
    AntiherQ1488:
    С чего вывод, что я - знаток эксгибиоционизма? Или, просто ляпнуть, чтоб оскорбить?)
    Как с чего? Вот с этого

    =======================

    AntiherQ1488
    Сегодня 11:01
    ответ пользователю Миллер Алексей (раскрыть)
    А еще, кони очень любят раздеваться на трибуне. Фк эксгибиционист.

    =======================

    Ты на голых мужиков смотришь, я - на футбол
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