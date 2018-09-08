  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.61 3.87 6.37
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.76 3.23 2.91
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Саутгейт: «Игрокам в атмосфере доброжелательности работается гораздо лучше»

сегодня, 10:25
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал об обстановке в команде в преддверии матча 1-го тура Лиги Наций против сборной Испании.

Это прекрасно, что международный футбол снова вызывает интерес. В течение последнего года нашей задачей было выстроить связь с поклонниками. Летом в сборной Англии увидели команду, и это действительно приятно. Игрокам в атмосфере теплоты и доброжелательности работается гораздо лучше. 

В прошлом году поле заполняли бумажные самолетики и мы думали: «Что мы вообще здесь делаем?» Стоит похвалить игроков за то, чего они достигли.

Напомним, на чемпионате мира в России англичане заняли четвертое место.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дж. Симеоне: «Отец говорил, что я однажды сыграю за сборную Аргентины»
Сегодня, 11:01 0
Кейн: «Я мог выступить лучше на ЧМ-2018»
Сегодня, 10:51 2
Альба: «Мое желание состоит в том, чтобы остаться в „Барсе“ на всю жизнь»
Сегодня, 10:42 1
Манчини: «Мы сделаем перестановки перед матчем с Португалией»
Сегодня, 10:36 1
Кьеллини: «Польша - сплоченная команда, которая поджидает нужный момент»
Сегодня, 10:30 1
Бонавентура: «Сборной Италии необходим энтузиазм»
Сегодня, 10:22 0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100