Саутгейт: «Игрокам в атмосфере доброжелательности работается гораздо лучше»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал об обстановке в команде в преддверии матча 1-го тура Лиги Наций против сборной Испании.

Это прекрасно, что международный футбол снова вызывает интерес. В течение последнего года нашей задачей было выстроить связь с поклонниками. Летом в сборной Англии увидели команду, и это действительно приятно. Игрокам в атмосфере теплоты и доброжелательности работается гораздо лучше.

В прошлом году поле заполняли бумажные самолетики и мы думали: «Что мы вообще здесь делаем?» Стоит похвалить игроков за то, чего они достигли.