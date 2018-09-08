«Спартак» предложил Терри 1,8 млн фунтов за сезон

В Англии сообщили финансовые детали контракта, который предложил «Спартак» экс-защитнику «Челси» Джону Терри. 37-летний футболист заработает в Москве 1,8 млн фунтов за сезон.
По неофициальной информации, «красно-белые» предложили Терри соглашение по схеме «1+1».
Тот же Это`o не зажигал здесь как в Барселоне, тем не менее суперзвездой был.
Да и Джон в чемпионшипе играл отлично и постоянно.
А показывать уровень в слабеньком РПЛ будет намного проще. Тут 40-летний Игнашевич считался звездой
Тот же Это`o не зажигал здесь как в Барселоне, тем не менее суперзвездой был.
Да и Джон в чемпионшипе играл отлично и постоянно.
А показывать уровень в слабеньком РПЛ будет намного проще. Тут 40-летний Игнашевич считался звездой
Ты знаешь ???
Ты знаешь ???
Звезды такого уровня сейчас в РПЛ нет.
Это`о платили намного больше
Звезды такого уровня сейчас в РПЛ нет.
Это`о платили намного больше