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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.54 4.12 7.06
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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«Спартак» предложил Терри 1,8 млн фунтов за сезон

сегодня, 13:28

В Англии сообщили финансовые детали контракта, который предложил «Спартак» экс-защитнику «Челси» Джону Терри. 37-летний футболист заработает в Москве 1,8 млн фунтов за сезон.

По неофициальной информации, «красно-белые» предложили Терри соглашение по схеме «1+1».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:16
ROMA DROGBA:
Тут дело не совсем в игре, а скорее в имени. Тот же Это`o не зажигал здесь как в Барселоне, тем не менее суперзвездой был. Да и Джон в чемпионшипе играл отлично и постоянно. А показывать уровень в слабеньком РПЛ будет намного проще. Тут 40-летний Игнашевич считался звездой
Короче ...ты за китайский путь развития лиги.....
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:14
Jeck Denielse:
А какого уровня игра Терри ???...которому через 3 месяца 38 лет..??? Ты знаешь ???
выйдет на поле, тогда и увидим) так же как и маркиза вашего уровень)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 14:00
Совершенно верно - бренд!!! На одних футболках сколько выручки, да и на поле поленом не будет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:48
Не так много, как можно было предположить.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:38
Jeck Denielse:
А какого уровня игра Терри ???...которому через 3 месяца 38 лет..??? Ты знаешь ???
Тут дело не совсем в игре, а скорее в имени.
Тот же Это`o не зажигал здесь как в Барселоне, тем не менее суперзвездой был.

Да и Джон в чемпионшипе играл отлично и постоянно.
А показывать уровень в слабеньком РПЛ будет намного проще. Тут 40-летний Игнашевич считался звездой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:35
ROMA DROGBA:
Неудивительно. Звезды такого уровня сейчас в РПЛ нет. Это`о платили намного больше
А какого уровня игра Терри ???...которому через 3 месяца 38 лет..???
Ты знаешь ???
Землянин
Землянин
сегодня в 13:32
Для пиара нормально, если дешевле - поедет в к Арабам, Китай, Америку или в Австралию, а так в Европе еще попылит, в Лиге )))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:29
Неудивительно.
Звезды такого уровня сейчас в РПЛ нет.

Это`о платили намного больше
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