Терри успешно прошел медосмотр для «Спартака»

Согласно информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 37-летний защитник Джон Терри успешно прошел медицинское обследование в Риме.
Английский футболист, находящийся в статусе свободного агента, подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «1+1». Отмечается, что московский клуб предложил оборонцу очень выгодные финансовые условия.
Если Терри и заявят, то зимой, когда плей-офф начнется, но туда еще отобраться из группы нужно.
Если Терри и заявят, то зимой, когда плей-офф начнется, но туда еще отобраться из группы нужно.
Смеялись над возрастами братьев Березутских, Ишнашевича)
А теперь радуются, что 37 летний игрок придёт в спартак никак не из-за выгодного финансового предложения)
Смеялись над возрастами братьев Березутских, Ишнашевича)
А теперь радуются, что 37 летний игрок придёт в спартак никак не из-за выгодного финансового предложения)
37-лет не возраст для пешеходного РПЛ, посмотрите на Игнашевича.
Возможно и для ЛЕ еще сгодится, ибо опыт просто неизмерим
37-лет не возраст для пешеходного РПЛ, посмотрите на Игнашевича.
Возможно и для ЛЕ еще сгодится, ибо опыт просто неизмерим