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Терри успешно прошел медосмотр для «Спартака»

сегодня, 13:05

Согласно информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 37-летний защитник Джон Терри успешно прошел медицинское обследование в Риме.

Английский футболист, находящийся в статусе свободного агента, подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «1+1». Отмечается, что московский клуб предложил оборонцу очень выгодные финансовые условия.

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:12
ждем официального подтверждения
makkie
makkie
сегодня в 13:29
ROMA DROGBA:
Великий Железным Терри - суперусиление для Спартака 37-лет не возраст для пешеходного РПЛ, посмотрите на Игнашевича. Возможно и для ЛЕ еще сгодится, ибо опыт просто неизмерим
В ЛЕ уже прошел период дозаявок.
Если Терри и заявят, то зимой, когда плей-офф начнется, но туда еще отобраться из группы нужно.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:27
И пиар ход неплохой, и из-за травм ЦЗ в Спартаке игрок на эту позицию был необходим, да и вообще весьма любопытно будет посмотреть. Как по мне, то 37 лет ЦЗ, тем более такого класса , для игры в РФПЛ с ее скоростями возраст отнюдь не критический. ИМХО.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:27
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 13:20
    Несмотря на возраст, Терри супер футболист, настоящая легенда английского футбола...даже не верится, что он будет играть за Спартак...
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 13:19
    Один из игроков которого я уважаю, конечно уже не торт в силу свего возраста, но ....посмотрим, дыры в обороне затыкать надо!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 13:14
    Великий Железным Терри - суперусиление для Спартака
    37-лет не возраст для пешеходного РПЛ, посмотрите на Игнашевича.
    Возможно и для ЛЕ еще сгодится, ибо опыт просто неизмерим
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 13:13
    Miaf:
    ЦСКА, учитесь, как надо привлекать болельщиков.
    поголовье не увеличится от его приезда!!!!
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 13:12
    Молодой, перспективный
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 13:12
    в молодёжку его на время пусть опыта набирается!!!!
    Miaf
    Miaf
    сегодня в 13:12
    ЦСКА, учитесь, как надо привлекать болельщиков.
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