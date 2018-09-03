Широков: «„Динамо“ хотело взять и третьего новичка, но не получилось»

Заместитель директора по спортивным вопросам «Динамо» Роман Широков подвел итоги трансферной работы клуба. Летом к московскому коллективу присоединились Жоаозиньо и Мигел Кардосу, в «Спартак» ушел Александр Ташаев.

В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаозиньо и Мигела Кардосу, считаю, цель достигнута. Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе «гол+пас». Кардосу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности.

Хотели взять еще и третьего новичка, не крайнего хава, но по ряду причин не получилось. Но мы ждем и внутреннего усиления — в первую очередь, возвращения в строй Антона Терехова, на которого возлагаем большие надежды.