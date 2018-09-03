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Широков: «„Динамо“ хотело взять и третьего новичка, но не получилось»

сегодня, 11:31

Заместитель директора по спортивным вопросам «Динамо» Роман Широков подвел итоги трансферной работы клуба. Летом к московскому коллективу присоединились Жоаозиньо и Мигел Кардосу, в «Спартак» ушел Александр Ташаев.

В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаозиньо и Мигела Кардосу, считаю, цель достигнута. Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе «гол+пас». Кардосу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности.

Хотели взять еще и третьего новичка, не крайнего хава, но по ряду причин не получилось. Но мы ждем и внутреннего усиления — в первую очередь, возвращения в строй Антона Терехова, на которого возлагаем большие надежды.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:11
Sem25:
Очень смело возлагать большие надежды на 20-ти летнего футболиста, который уже ДВА раза рвал крест на одном колене. Может мы чего не знаем, пересадку (трансплантацию) парню сделали в приличном месте, но сомневаюсь. Жоазиньо действительно пока полезнее Ташаева. Слабее мы не стали, это точно. В центр поля игрока не хватает для ротации и не дай Бог с Шуниным, что случится.. В остальном, по тем деньгам, которые выделяет ВТБ, адекватный состав для борьбы за шестое место. Это сегодняшние реалии, со Спартаком, газпромом, РЖД, ЦСКА...нам сложно бороться. Мы в разных экономических условиях.
"со Спартаком, газпромом, РЖД, ЦСКА...нам сложно бороться. Мы в разных экономических условиях." Здравствуйте, не так давно Ростов боролся, и в ЛЧ боролся, не думаю, что экономические условия у них были намного лучше.
Sem25
Sem25
сегодня в 11:54
Очень смело возлагать большие надежды на 20-ти летнего футболиста, который уже ДВА раза рвал крест на одном колене. Может мы чего не знаем, пересадку (трансплантацию) парню сделали в приличном месте, но сомневаюсь.
Жоазиньо действительно пока полезнее Ташаева. Слабее мы не стали, это точно. В центр поля игрока не хватает для ротации и не дай Бог с Шуниным, что случится.. В остальном, по тем деньгам, которые выделяет ВТБ, адекватный состав для борьбы за шестое место. Это сегодняшние реалии, со Спартаком, газпромом, РЖД, ЦСКА...нам сложно бороться. Мы в разных экономических условиях.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 11:49
Рома, это и так счастье, что при тебе, хоть этих взяли. А, то, я уж и не надеялся.....
Faustello
Faustello
сегодня в 11:44
Ромашке денюжка начала в карман с трансферов капать, раздухарился )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:33
Для середины Премьер-Лиги команда конкурентоспособна.
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