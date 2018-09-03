Широков: «„Динамо“ хотело взять и третьего новичка, но не получилось»

Заместитель директора по спортивным вопросам «Динамо» Роман Широков подвел итоги трансферной работы клуба. Летом к московскому коллективу присоединились Жоаозиньо и Мигел Кардосу, в «Спартак» ушел Александр Ташаев.
В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаозиньо и Мигела Кардосу, считаю, цель достигнута. Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе «гол+пас». Кардосу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности.
Хотели взять еще и третьего новичка, не крайнего хава, но по ряду причин не получилось. Но мы ждем и внутреннего усиления — в первую очередь, возвращения в строй Антона Терехова, на которого возлагаем большие надежды.
Жоазиньо действительно пока полезнее Ташаева. Слабее мы не стали, это точно. В центр поля игрока не хватает для ротации и не дай Бог с Шуниным, что случится.. В остальном, по тем деньгам, которые выделяет ВТБ, адекватный состав для борьбы за шестое место. Это сегодняшние реалии, со Спартаком, газпромом, РЖД, ЦСКА...нам сложно бороться. Мы в разных экономических условиях.
Жоазиньо действительно пока полезнее Ташаева. Слабее мы не стали, это точно. В центр поля игрока не хватает для ротации и не дай Бог с Шуниным, что случится.. В остальном, по тем деньгам, которые выделяет ВТБ, адекватный состав для борьбы за шестое место. Это сегодняшние реалии, со Спартаком, газпромом, РЖД, ЦСКА...нам сложно бороться. Мы в разных экономических условиях.