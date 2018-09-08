Ковтун: «Терри – игрок высочайшего уровня»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал потенциальный переход в стан «красно-белых» игрока обороны Джона Терри.

Понятно, что Терри – игрок высочайшего уровня, другое дело, в каком состоянии он сейчас находится. Впрочем, уверен, что Джон – профессионал и наберет хорошую форму. Переход в «Спартак» для него – возможность поиграть еще на достаточно высоком уровне в клубе, ставящем серьезные задачи. К тому же, защитники «красно-белых» получат опыт работы с большим мастером.

Уверен, руководство «Спартака» приняло обдуманное решение, подписывая англичанина. К тому же, для самой команды приход Терри – огромный имиджевый плюс.