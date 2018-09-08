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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 62’ Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 0:1 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.19 7.35
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.75 3.23 2.92
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Ковтун: «Терри – игрок высочайшего уровня»

сегодня, 16:42

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал потенциальный переход в стан «красно-белых» игрока обороны Джона Терри.

Понятно, что Терри – игрок высочайшего уровня, другое дело, в каком состоянии он сейчас находится. Впрочем, уверен, что Джон – профессионал и наберет хорошую форму. Переход в «Спартак» для него – возможность поиграть еще на достаточно высоком уровне в клубе, ставящем серьезные задачи. К тому же, защитники «красно-белых» получат опыт работы с большим мастером.

Уверен, руководство «Спартака» приняло обдуманное решение, подписывая англичанина. К тому же, для самой команды приход Терри – огромный имиджевый плюс. 

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:19
Уровень Терри может подтвердить только его игра.
cska1948
cska1948
сегодня в 17:18
vovinho11:
Вы бы еще Беккенбауэра подписали? Он мудрее
Не знаю, согласится ли сам Франс, а вот Диего Марадона точно согласился бы.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:16
Alladins:
Таких, вошедших в историю, тысячи, но все в нее вошли в более раннем возрасте, а в 37, как правило, с футболом прощаются навсегда.
Тысячи...какая чушь
cska1948
cska1948
сегодня в 17:15
Игроки высочайшего уровня заключают контракты с клубами высочайшего уровня, а не с Лукойлом.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 17:09
Вы бы еще Беккенбауэра подписали? Он мудрее
Miaf
Miaf
сегодня в 17:09
Alladins:
Таких, вошедших в историю, тысячи, но все в нее вошли в более раннем возрасте, а в 37, как правило, с футболом прощаются навсегда.
Защитники играют гораздо дольше других футболистов, кроме того уверен Терри взяли больше для поднятия рейтинга клуба, кроме того в связи с травмами нам нужен отличный защитник на один год, а Терри как раз таки лучший.
Alladins
Alladins
сегодня в 17:07
Miaf:
Кто еще сегодня скажет о Терри, но факт остается фактом. Это игрок, который уже вошел в историю мирового футбола.
Таких, вошедших в историю, тысячи, но все в нее вошли в более раннем возрасте, а в 37, как правило, с футболом прощаются навсегда.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:58
Подмена Кутепову.
piercman
piercman
сегодня в 16:57
Miaf:
Кто еще сегодня скажет о Терри, но факт остается фактом. Это игрок, который уже вошел в историю мирового футбола.
да никто не спорит, что легенда. но как вам сегодня щёлкнули по пятачкам! столько визга было насчёт "старого" маркизио, и что зенит, оказывается, включил админресурс, заявив игрока вне трансферного окна - и что теперь мы видим? 😅 тарасовка такая тарасовка)))
Miaf
Miaf
сегодня в 16:51
Кто еще сегодня скажет о Терри, но факт остается фактом. Это игрок, который уже вошел в историю мирового футбола.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:48
Ну вот на тебе.
Уже и дифирамбы запели о величии....
Джон давно не тот Джон , что был ранее....
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