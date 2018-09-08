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19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.75 3.23 2.92
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21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дикань: «„Спартак“ и российский футбол получат большого спеца в лице Терри»

сегодня, 15:46

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань поделился мыслями о возможном переходе в стан «красно-белых» английского защитника Джона Терри.

Это усиление. Возраст? Я в 37 лет играл в «Спартаке» в основном составе и, говорят, помогал команде. Опыт — это всегда хорошо. У Джона большой европейский жизненный и футбольный опыт. К тому же он выдающийся мастер. Это всё пойдёт только в плюс «Спартаку».

Что касается переезда в Россию, не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит мотивацию, он непрофессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не позволял усомниться в преданности делу, от него всегда летели искры.

«Спартак» и российский футбол приобрёл большого мастера в лице Джона. Я играл в составе «Спартака» с «Челси», но ничего, кроме счёта, не помню. Если обращать внимание на каждого футболиста, будь то Терри, Месси или Роналду, будешь много отвлекаться. На поле нужно заниматься делом, а не высматривать, кто там против тебя играет.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 15:58
Только недавно вся пупсятня доказывала о нецелесообразности применения 32-летнего Маркизио в Зените.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:58
В провинции на Спартак еще больше будут ходить.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:51
теперь каждый уважающий себя бывший тарасовец на каждом углу будет хрюкать о целесообразном вложении народно-нефтяных денег
ceкта
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