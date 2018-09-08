Дикань: «„Спартак“ и российский футбол получат большого спеца в лице Терри»

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань поделился мыслями о возможном переходе в стан «красно-белых» английского защитника Джона Терри.

Это усиление. Возраст? Я в 37 лет играл в «Спартаке» в основном составе и, говорят, помогал команде. Опыт — это всегда хорошо. У Джона большой европейский жизненный и футбольный опыт. К тому же он выдающийся мастер. Это всё пойдёт только в плюс «Спартаку».

Что касается переезда в Россию, не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит мотивацию, он непрофессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не позволял усомниться в преданности делу, от него всегда летели искры.

«Спартак» и российский футбол приобрёл большого мастера в лице Джона. Я играл в составе «Спартака» с «Челси», но ничего, кроме счёта, не помню. Если обращать внимание на каждого футболиста, будь то Терри, Месси или Роналду, будешь много отвлекаться. На поле нужно заниматься делом, а не высматривать, кто там против тебя играет.