Швейцария уничтожила сборную Исландии

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Исландии в матче 1-го тура Лиги Наций.
Санкт-Галлен, стадион «Кибунпарк»
Швейцария - Исландия 6:0 (2:0)
Голы: Цубер 13, Денис Закариа 23, Шакири 53, Сеферович 67, Айети 71, Мехмеди 82
«Швейцария»: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Денис Закариа, Джака, Эмболо (Айети 65), Шакири, Цубер (Соу 79), Сеферович (Мехмеди 72)
«Исландия»: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Ингасон, Скуласон, Гисласон (Сигурйонссон 74), Сигурдссон, Pálsson, Бьярнасон (Бьярнасон 65), Бодварссон, Сигурдарсон (Кьяртанссон 60)
Предупреждения: Шер 11, Эмболо 32, Сигурдссон 52, Джака 82
Напомним, что вчера в рамках 1-го тура Лиги Наций сборная России одержала победу над Турцией.
После ухода Лагербека провели качественный отбор на ЧМ, а вот матч с Нигерией был отвратным. Уже нет того настроя и сплочённости, которые позволяли прыгать выше головы.
Но позор со Швейцарией это ни разу не уровень Исландии. Это вина Хамрена. Как только шведы от него избавились, так сразу же добились большого прогресса. Ошиблись викинги с тренером.
После ухода Лагербека провели качественный отбор на ЧМ, а вот матч с Нигерией был отвратным. Уже нет того настроя и сплочённости, которые позволяли прыгать выше головы.
Но позор со Швейцарией это ни разу не уровень Исландии. Это вина Хамрена. Как только шведы от него избавились, так сразу же добились большого прогресса. Ошиблись викинги с тренером.