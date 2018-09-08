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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 6:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 Матч завершен Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 Матч завершен Логотип БеларусьБеларусь 5:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип АнглияАнглия 1:1 Логотип ИспанияИспания 2.75 3.24 2.91
21:45 14’ Логотип ЭстонияЭстония 0:0 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 13’ Логотип ЛюксембургЛюксембург 0:0 Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Швейцария уничтожила сборную Исландии

сегодня, 20:51
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария6 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Исландии в матче 1-го тура Лиги Наций.

Санкт-Галлен, стадион «Кибунпарк»

Швейцария - Исландия 6:0 (2:0)
Голы: Цубер 13, Денис Закариа 23, Шакири 53, Сеферович 67, Айети 71, Мехмеди 82

«Швейцария»: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Денис Закариа, Джака, Эмболо (Айети 65), Шакири, Цубер (Соу 79), Сеферович (Мехмеди 72)

«Исландия»: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Ингасон, Скуласон, Гисласон (Сигурйонссон 74), Сигурдссон, Pálsson, Бьярнасон (Бьярнасон 65), Бодварссон, Сигурдарсон (Кьяртанссон 60)

Предупреждения: Шер 11, Эмболо 32, Сигурдссон 52, Джака 82

Напомним, что вчера в рамках 1-го тура Лиги Наций сборная России одержала победу над Турцией.

 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 21:57
Все забили по одному.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 21:53
Потухла Исландская звезда. Теперь уже официально.
После ухода Лагербека провели качественный отбор на ЧМ, а вот матч с Нигерией был отвратным. Уже нет того настроя и сплочённости, которые позволяли прыгать выше головы.
Но позор со Швейцарией это ни разу не уровень Исландии. Это вина Хамрена. Как только шведы от него избавились, так сразу же добились большого прогресса. Ошиблись викинги с тренером.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:49
Ragnar_Lodbrok:
Да, это я. Просто фото профиля меняю иногда. А ник тот же.
Ну тогда, ещё раз, приветствую Вас, Дмитрий!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:46
Да, это я. Просто фото профиля меняю иногда. А ник тот же.
cska-78
cska-78
сегодня в 21:39
Жестко!
Cules2013
Cules2013
сегодня в 21:37
Zloi iron:
Читаю фамилии игроков сборной Швейцария, 100% этнические Швейцарцы 😁
ну так это сейчас в каждой второй сборной так. из чего давно уже назревает вопрос о том, какой смысл тогда в этом понятии, если скоро состав сборной от клуба не отличишь)
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:35
С победой .
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:33
Ragnar_Lodbrok:
Как так, исландцы? Неужели вы обратно превращаетесь в слабую сборную? Вы ведь так хорошо играли в отборе к Евро 2016 (обыграли Голландию, Чехию, Турцию). Прекрасно сыграли на самом Евро (опозорили англичан). Уверенно прошли отбор к ЧМ 2018 (в группе были выше более сильных хорватов), на ЧМ отобрали очки у Аргентины. Жалко, что такая яркая сборная начала сдуваться.
Я прошу прощения, Вас не Дмитрий зовут?
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 21:32
Все возвращается на круги своя.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:32
Как быстро поменялась сборная после смены тренера!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:31
Ragnar_Lodbrok:
Добрый вечер, Виктор! Исландия начала творить свою историю в 2013 году, когда остановилась в шаге от выхода на чемпионат мира в Бразилии. В последующие годы исландцы только прогрессировали, доказательство - Евро 2016. Но, похоже, на мундиале 2018 года Исландия начала сдуваться и теперь вернется на свои прежние позиции. Болельщики этой сборной с улыбкой будут вспоминать Евро 2016, ведь таких успехов Исландия больше не повторит. История сборной Исландии - это сказка о Золушке.
Добрый вечер! Абсолютно согласен с Вами. Была симпатичная команда, на определённое время порадовала болельщиков и тд. Впрочем, это поражение ни о чём не говорит, подобные неудачи иногда случаются. Будем надеяться, это всего лишь досадный эпизод!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 21:29
Жестко)
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 21:25
Читаю фамилии игроков сборной Швейцария, 100% этнические Швейцарцы 😁
LOpp
LOpp
сегодня в 21:23
У исландцев, как стали переходить в цска начался регресс.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:23
Исландия вернулась на свой уровень.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:21
Сильно! С победой Швейцарию!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 21:14
А говорил, исландский автобус крут. А тут 6:0
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:10
Napoleon Bonapart:
Без прошлого, нет будущего. А разве было прошлое у Исландии?
Добрый вечер, Виктор! Исландия начала творить свою историю в 2013 году, когда остановилась в шаге от выхода на чемпионат мира в Бразилии. В последующие годы исландцы только прогрессировали, доказательство - Евро 2016. Но, похоже, на мундиале 2018 года Исландия начала сдуваться и теперь вернется на свои прежние позиции. Болельщики этой сборной с улыбкой будут вспоминать Евро 2016, ведь таких успехов Исландия больше не повторит. История сборной Исландии - это сказка о Золушке.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:04
Ragnar_Lodbrok:
Как так, исландцы? Неужели вы обратно превращаетесь в слабую сборную? Вы ведь так хорошо играли в отборе к Евро 2016 (обыграли Голландию, Чехию, Турцию). Прекрасно сыграли на самом Евро (опозорили англичан). Уверенно прошли отбор к ЧМ 2018 (в группе были выше более сильных хорватов), на ЧМ отобрали очки у Аргентины. Жалко, что такая яркая сборная начала сдуваться.
Без прошлого, нет будущего. А разве было прошлое у Исландии?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 21:01
Как так, исландцы? Неужели вы обратно превращаетесь в слабую сборную? Вы ведь так хорошо играли в отборе к Евро 2016 (обыграли Голландию, Чехию, Турцию). Прекрасно сыграли на самом Евро (опозорили англичан). Уверенно прошли отбор к ЧМ 2018 (в группе были выше более сильных хорватов), на ЧМ отобрали очки у Аргентины. Жалко, что такая яркая сборная начала сдуваться.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:00
Footbolista:
Жаль исландцев...симпатичная сборная была...
Вот именно, была. А теперь, вернулась в своё обычное состояние. Футбольный карлик, никогда не станет великаном, это- аксиома.....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:52
Жаль исландцев...симпатичная сборная была...
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