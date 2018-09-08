Сборная Уругвая разгромила команду Мексики. Дубль на счету Суареса

Сборная Мексики в товарищеском поединке потерпела крупное поражение от Уругвая. Двумя забитыми мячами отличился форвард «Барселоны» Луис Суарес.
Хьюстон (США), «Энерджи Стэдиум»
Мексика - Уругвай 1:4 (1:3)
Голы: Р. Хименес 25 (пен.) – Х. Хименес 21, Суарес 32, 40, Перейро 59
Нереализованный пенальти: Р. Хименес 75
Мексика: Очоа, Уриарте, Хесус Ангуло, Айяла, Гальярдо, Родригес, Э. Эрнандес (Лайнес 66), Х. дос Сантос (Х. Гонсалес 46), Гутьеррес (Гусман 60), Лосано (Сальдивар 72), Пулидо (Альварадо 46), Р. Хименес.
Главный тренер: Ферретти Рикардо.
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Годин, Лаксальт, Бентанкур (Нандес 74), Торрейра (Стуани 46), Фалеро, Перейро (Сильва 83), Урретавискайя (Вальверде 83), Суарес (Лодейро 68)
Главный тренер: Табарес Оскар.
Предупреждения: Суарес 29, Бентанкур 37
Судья: Эльфат Исмаил.
Напомним, экс-наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио недавно возглавил национальную команду Парагвая.