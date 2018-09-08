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Сборная Уругвая разгромила команду Мексики. Дубль на счету Суареса

сегодня, 06:59
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика1 : 4Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Мексики в товарищеском поединке потерпела крупное поражение от Уругвая. Двумя забитыми мячами отличился форвард «Барселоны» Луис Суарес.

Хьюстон (США), «Энерджи Стэдиум»

Мексика - Уругвай 1:4 (1:3)
Голы: Р. Хименес 25 (пен.) – Х. Хименес 21, Суарес 32, 40, Перейро 59

Нереализованный пенальти: Р. Хименес 75

Мексика: Очоа, Уриарте, Хесус Ангуло, Айяла, Гальярдо, Родригес, Э. Эрнандес (Лайнес 66), Х. дос Сантос (Х. Гонсалес 46), Гутьеррес (Гусман 60), Лосано (Сальдивар 72), Пулидо (Альварадо 46), Р. Хименес.
Главный тренер: Ферретти Рикардо.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Годин, Лаксальт, Бентанкур (Нандес 74), Торрейра (Стуани 46), Фалеро, Перейро (Сильва 83), Урретавискайя (Вальверде 83), Суарес (Лодейро 68)
Главный тренер: Табарес Оскар.

Предупреждения: Суарес 29, Бентанкур 37

Судья: Эльфат Исмаил.

Напомним, экс-наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио недавно возглавил национальную команду Парагвая.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:04
Вот с кого надо брать пример ж!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:00
Хорош Уругвай!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 07:36
Молодцы.
ballak144
ballak144
сегодня в 07:33
ndedov:
Поздравляем всех
кого? уругвайцев? они так признательны будут
ndedov
ndedov
сегодня в 07:30
Поздравляем всех
Sergus
Sergus
сегодня в 07:26
Мексиканцы удивили.
Abverin
Abverin
сегодня в 07:20
Уругвай с победой!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:14
Неповезло
ДСА
ДСА
сегодня в 07:03
Мексика все силы оставила в России
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