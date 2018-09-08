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Аргентина без Месси разгромила сборную Гватемалы

сегодня, 08:01
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ГватемалаГватемалаМатч завершен

Сборная Аргентины без своего лидера Лионеля Месси в товарищеской встрече одержала крупную победу над национальной командой Гватемалы.

Лос-Анджелес, стадион «Мемориал Колизеум»

Аргентина - Гватемала 3:0 (3:0)
Голы: Г. Мартинес 27 (пен.), Ло Чельсо 35, Симеоне 44

Аргентина: Рульи, Тальяфико, Фунес Мори (Каннеманн 66), Пеццелья (Франко 56), Ренцо Саравия, Паласиос (Черви 66), Ло Чельсо, Паредес (Аскасибар 46), Г. Мартинес (Ф. Васкес 56), Павон (М. Варгас 46), Симеоне.
Главный тренер: Скалони Лионель.

Гватемала: Мотта, Моралес, Морейра, Э. Васкес (Гальярдо 46), Янес (Хименес 46), Норалес (Себальос 63), де Леон, Х. Варгас (Перес 46), Родриго Саравия (Маркес 59), Контрерас (Макаль 70), К. Мартинес
Главный тренер: Клавери Вальтер.

Предупреждения: Норалес 51, Контрерас 58, Ф. Васкес 63, Маркес 70, Тальяфико 79, Симеоне 90.

Напомним, Лионель Месси не попал в заявку национальной команды на сентябрьские матчи.

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