Хавбек сборной Чехии Гушбауэр: «Нам будет трудно забить России»

Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.
Понравилось, как сборная России провела ЧМ-2018 и заслуженно вышла в 1/4 финала. Встречу россиян с турками мы тоже смотрели. Сзади сборная России играет слажено, нам будет непросто забить.
Несмотря на то, что теперь у соперника будет другой состав нам будет тяжело. Но мы проиграли сборной Украины и теперь намерены исправиться. Надеюсь, вы полюбите нашу игру. Приятно, что соберется полный стадион.