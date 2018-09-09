Хавбек сборной Чехии Гушбауэр: «Нам будет трудно забить России»

Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

Понравилось, как сборная России провела ЧМ -2018 и заслуженно вышла в 1/4 финала. Встречу россиян с турками мы тоже смотрели. Сзади сборная России играет слажено, нам будет непросто забить.

Несмотря на то, что теперь у соперника будет другой состав нам будет тяжело. Но мы проиграли сборной Украины и теперь намерены исправиться. Надеюсь, вы полюбите нашу игру. Приятно, что соберется полный стадион.