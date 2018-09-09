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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
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Ловчев: «Наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу»

сегодня, 17:54
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над Турцией (2:1) в матче Лиги Наций.

Наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу, поэтому их уже не испугать гостевым матчем с Турцией и неистово кричащими болельщиками. Наши были сильнее и как команда, и каждый в отдельности. Мне очень нравится, что футболисты сборной каждый матч играют на пределе возможностей, а раньше они в свои возможности даже не верили.

Одним из лучших в нашем составе был вратарь Андрей Лунев. Пару-тройку раз он очень прилично нас выручил, хотя и пропустил в первом тайме. Кто-то говорит, что его вины в пропущенном мяче нет, но я не согласен – это был вратарский гол. Также солировал Артем Дзюба, он вообще уже никого не боится.

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EAGuar As
сегодня в 18:13
Главное что победили .
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