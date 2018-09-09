Ловчев: «Наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над Турцией (2:1) в матче Лиги Наций.

Наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу, поэтому их уже не испугать гостевым матчем с Турцией и неистово кричащими болельщиками. Наши были сильнее и как команда, и каждый в отдельности. Мне очень нравится, что футболисты сборной каждый матч играют на пределе возможностей, а раньше они в свои возможности даже не верили.

Одним из лучших в нашем составе был вратарь Андрей Лунев. Пару-тройку раз он очень прилично нас выручил, хотя и пропустил в первом тайме. Кто-то говорит, что его вины в пропущенном мяче нет, но я не согласен – это был вратарский гол. Также солировал Артем Дзюба, он вообще уже никого не боится.