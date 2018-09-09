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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
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Радимов - об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории снова в Питере»

сегодня, 17:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч идет

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Кайратом», за который выступает Андрей Аршавин.

Крошка-сын к отцу пришёл? Наши в городе? Иногда они возвращаются? В общем, всякое лыко – в строку. Потому что лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере! На стадионе «Санкт-Петербург»! Ух, неправ был, когда заявил Аршавину: «Я-то уже не сыграю на новом стадионе, но и ты не успел». А он успел, вот же гад! 

На поле «Санкт-Петербурга» — товарищеский матч «Зенит» — «Кайрат»! Питерцы и гости города, на стадион! Остальные — к экранам телевизоров и мониторов! Аршава против «Зенита» – уф-ф-ф! Это надо видеть.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 18:01
МКС:
Где Ливер и где Динамо Москва?
А где ПАОК и АЕК?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:53
Аршавин и сейчас Зениту не помешал бы!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:52
вoлгoдoн:
А где можно посмотреть матч? По телеку будет?
Будет на питерском канале 78. Ищи в И-нете!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:52
Радимова адекватным назвать не мону, извините
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:51
Сашка Кержаков так не считает, но это Сашкины проблемы!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:40
Лучший тюлень бакланпроекта,но собственно это ваши проблемы !))
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:37
LOpp:
Каждый кулик хвалит свое болото.
Так то да,но кроме Аршавина из постсоветских никто на ум не приходит.
Есть ли у тебя кандидаты,для похвалы своего болота?
parallels
parallels
сегодня в 17:36
вoлгoдoн:
А где можно посмотреть матч? По телеку будет?
по 78 каналу, на сайте 1x ставка, сопка, acestream.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:31
Сегодня ждем поддавки.
МКС
МКС
сегодня в 17:30
Abverin:
Пупсики всем запомнились по счету 7-0 с Ливерпулем в ЛЧ, а это уже мировая история.
Где Ливер и где Динамо Москва?
Abverin
Abverin
сегодня в 17:29
МКС:
лучший игрок в Радтмовской истории футбола, особенно запомнился после проигрыша Московскому Динамо со счетом 1 - 7.
Пупсики всем запомнились по счету 7-0 с Ливерпулем в ЛЧ, а это уже мировая история.
LOpp
LOpp
сегодня в 17:29
Каждый кулик хвалит свое болото.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:24
А где можно посмотреть матч? По телеку будет?
МКС
МКС
сегодня в 17:21
лучший игрок в Радтмовской истории футбола, особенно запомнился после проигрыша Московскому Динамо со счетом 1 - 7.
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