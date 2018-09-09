Радимов - об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории снова в Питере»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Кайратом», за который выступает Андрей Аршавин.

Крошка-сын к отцу пришёл? Наши в городе? Иногда они возвращаются? В общем, всякое лыко – в строку. Потому что лучший игрок в российской истории футбола снова в Питере! На стадионе «Санкт-Петербург»! Ух, неправ был, когда заявил Аршавину: «Я-то уже не сыграю на новом стадионе, но и ты не успел». А он успел, вот же гад!

На поле «Санкт-Петербурга» — товарищеский матч «Зенит» — «Кайрат»! Питерцы и гости города, на стадион! Остальные — к экранам телевизоров и мониторов! Аршава против «Зенита» – уф-ф-ф! Это надо видеть.