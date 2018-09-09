Кафельников: «Спартаковской молодежи будет полезно понаблюдать за Терри»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал возможный переход 37-летнего защитника Джона Терри в «Спартак».

С точки зрения имиджа подписание Терри - безусловно значимое событие. Джон - футболист мирового масштаба, был капитаном сборной Англии, неоднократно брал титул в АПЛ , выигрывал Лигу чемпионов.

Способен ли футболист в этом возрасте выступать в России на высоком уровне? Культуру паса у него никто не заберет даже в 70. У Джона есть качества, которые, что называется, не пропьешь. Терри хорошо двигается в штрафной, выбирает позицию. Спартаковской молодежи, кстати, для развития полезно будет понаблюдать за британцем в этом плане.