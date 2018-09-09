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Кафельников: «Спартаковской молодежи будет полезно понаблюдать за Терри»

сегодня, 18:05

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал возможный переход 37-летнего защитника Джона Терри в «Спартак».

С точки зрения имиджа подписание Терри - безусловно значимое событие. Джон - футболист мирового масштаба, был капитаном сборной Англии, неоднократно брал титул в АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов.

Способен ли футболист в этом возрасте выступать в России на высоком уровне? Культуру паса у него никто не заберет даже в 70. У Джона есть качества, которые, что называется, не пропьешь. Терри хорошо двигается в штрафной, выбирает позицию. Спартаковской молодежи, кстати, для развития полезно будет понаблюдать за британцем в этом плане.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:25
Главное, чтобы пример не во всем с него брали.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
сегодня в 18:23
Дембель будет гонять
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:20
MALOVAR:
Терри в пятеро сильнее Игнашевича и в десять раз каждой из берез,конечно он будет играющим тренером и имиджевым прорывом,Джон,добро пожаловать в Лучший клуб страны,Маловар
ВПЯТЕРО? ВДЕСЯТЕРО? НА ОСНОВЕ ЧЕГО ТАКИЕ ШКОЛЬНИЧЕСКИЕ ПОДСЧЕТЫ? МОЖЕТ, СКАЖЕШЬ СРАЗУ В СТОПИЦОТ МИЛЛИАРДОВ РАЗ?
И ПОЧЕМУ ТАК СКРОМНО: ЛУЧШИЙ КЛУБ СТРАНЫ?! ДАВАЙ СРАЗУ - ГАЛАКТИКИ!
А МЫ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО РАЗГРОМНОГО ПОЗОРА "ВЕЛИКИХ" ПОРЖЕМ И ВСПОМНИМ ТВОЙ ПОТОК СОЗНАНИЯ.
А ВЕДЬ ПОЗОР НЕИЗБЕЖЕН! ТЫ САМ ПРЕКРАСНО ЗНАЕШЬ, ЕВРОКУБКИ СПАРТАК НЕ ВОЗЬМЕТ НИКОГДА!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:19
Теннисист о какой молодёжи говорит, о зулусах?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:18
Кафельной плитке полезно понаблюдать как деградировал Панов. Гыгыгы
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:18
Джон уже в "Челси" косячил, потому его и ушли.
Может "Спартаку" Терри и пригодится, лишь бы только не хвалили его зря.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:18
ЖЕККА ВАФЕЛЬНИКОВ: СПАРТАКОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПОЛЕЗНО БУДЕТ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ, КАК ГЛУШАКОВ РОНЯЕТ МЫЛО В БАНЕ
parallels
parallels
сегодня в 18:16
сколько китайцев и арабов играет рядом со звёздами - и что, добились чего-то? прогрессируют? километровые очереди из топ-клубов за ними? терри тупо приедет за баблом и дать в рыло глушакову. на этом его миссия в спартаке окончена.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:10
Терри в пятеро сильнее Игнашевича и в десять раз каждой из берез,конечно он будет играющим тренером и имиджевым прорывом,Джон,добро пожаловать в Лучший клуб страны,Маловар
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