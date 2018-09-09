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Дзюба признался, что ему было сложно перестраиваться после ЧМ-2018 на РПЛ

сегодня, 15:38

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что ему было сложно перестраиваться после ЧМ-2018 на РПЛ

Я стесняюсь из-за того, что сейчас со мной происходит, честно говоря, у меня это в жизни впервые. Но очень приятно, спасибо за доброту, искренние улыбки, мне кажется, именно за счет этих эмоций я еще держусь. Очень трудно после чемпионата мира перестраиваться и играть, так как физически и эмоционально просаживаешься. В этом отношении мы с ребятами обсуждаем Криштиану Роналду и Месси. Как они играют в таком режиме, прямо монстры, преклоняюсь перед ними.

«Я люблю вас, я горжусь вами». Артём Дзюба говорит!

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 16:06
Молодец Дзюба, раздражитель федуна и хрюшек.
Levadia
Levadia
сегодня в 16:02
Дураку понятно,что сложно всё время себя держать на запредельном уровне!
Faustello
Faustello
сегодня в 16:02
Артэмон:
- я ехал по трассе и включил навигатор, признаюсь мне было сложно перестроится.
МапС
МапС
сегодня в 15:48
То-то он от товарняка с чехами увильнул.
ndedov
ndedov
сегодня в 15:47
Сложно, но можно.
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