Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что ему было сложно перестраиваться после ЧМ -2018 на РПЛ .

Я стесняюсь из-за того, что сейчас со мной происходит, честно говоря, у меня это в жизни впервые. Но очень приятно, спасибо за доброту, искренние улыбки, мне кажется, именно за счет этих эмоций я еще держусь. Очень трудно после чемпионата мира перестраиваться и играть, так как физически и эмоционально просаживаешься. В этом отношении мы с ребятами обсуждаем Криштиану Роналду и Месси. Как они играют в таком режиме, прямо монстры, преклоняюсь перед ними.