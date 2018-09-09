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21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
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Наставник «Кайрата»: «Довольны, что Аршавин вернулся домой»

сегодня, 20:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос пообщался с журналистами после товарищеского матча с «Зенитом» (0:1). В составе клуба из Казахстана практически всю игру провел экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

Это был важный матч для нас, чтобы получить игровой тонус. Нам приятно посетить этот стадион и играть против «Зенита». И у нас, и у соперника некоторые игроки уехали в сборные. И мы дали шанс футболистам, которые не получали много игрового времени в этом сезоне.

Довольны, что Аршавин вернулся домой. Болельщики приветствовали его очень красиво.

Аршавин сыграл очень много в чемпионате Казахстана. Из-за его возраста и физических кондиций мы порой вынуждены его беречь. Но его производительность в этом сезоне очень велика. Это игрок с большим опытом. И он нам во многом помогает. Он хорошо понимает футбол. И помогает нам как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 20:24
Могли бы и видос добавить,как встречали)
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