  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ДанияДания 2:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Матч завершен Логотип БолгарияБолгария 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Матч завершен Логотип ГрузияГрузия 1:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ПеруПеру 1.23 6.05 11
ГлавнаяНовости

Начо: «Жаль, что Сауль играет за наших соперников из „Атлетико“»

сегодня, 20:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник «Реала» и сборной Испании Начо оценил игру своего партнера по национальной команде Сауля, который забил гол во вчерашней встрече с Англией (2:1), прошедшей в рамках розыгрыша Лиги Наций.

Жаль, что Сауль играет за наших соперников из «Атлетико», но он давно уже показал, что является отличным футболистом. 

Он очень молод, но уже классный игрок. Он доказал это в Лондоне, проведя замечательный матч и забив гол.

Если Сауль будет хорошо выступать, это будет полезно и для сборной. Я очень рад за него.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сауль: «Во втором тайме матча с Англией было непросто, но мы справились»
Сегодня, 21:32 0
Рюдигер: «Азар - лучший после Месси»
Сегодня, 20:37 11
Робсон: «Санчес может встать в один ряд с Кантона, Бекхэмом и Роналду»
Сегодня, 20:32 4
Наставник «Кайрата»: «Довольны, что Аршавин вернулся домой»
Сегодня, 20:19 1
Ярмоленко предложил проводить все матчи сборной Украины во Львове
Сегодня, 20:13 6
Хуммельс: «Надеюсь, Ковач продолжит использовать ротацию»
Сегодня, 20:02 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100