Начо: «Жаль, что Сауль играет за наших соперников из „Атлетико“»

Защитник «Реала» и сборной Испании Начо оценил игру своего партнера по национальной команде Сауля, который забил гол во вчерашней встрече с Англией (2:1), прошедшей в рамках розыгрыша Лиги Наций.

Жаль, что Сауль играет за наших соперников из «Атлетико», но он давно уже показал, что является отличным футболистом.

Он очень молод, но уже классный игрок. Он доказал это в Лондоне, проведя замечательный матч и забив гол.

Если Сауль будет хорошо выступать, это будет полезно и для сборной. Я очень рад за него.