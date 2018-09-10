Могилевец ждет большой посещаемости на матче Россия - Чехия

Полузащитник «Рубина» и сборной России Павел Могилевец в преддверии матча с Чехией отметил, что надеется увидеть много болельщиков на стадионе в Ростове-на-Дону, где и пройдет игра.

Как всегда, жду от матча в Ростове большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов. Это футбольный город — я уверен, болельщики придут. А мы постараемся оправдать их ожидания, показать свою лучшую игру с высокой самоотдачей.

Атмосфера в команде очень хорошая. Все друг друга поддерживают и подстегивают. Особенно те, кто был на чемпионате мира. Эти ребята ведут нас за собой. И каждый бьется за каждого.