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Шавло: «Не стал бы говорить, что трансфер Терри в „Спартак“ уже завершен»

сегодня, 00:17

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал возможный переход Джона Терри в стан «красно-белых».

Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход — это хорошо. А вот с игровой... Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за «Челси» и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может всё что угодно.

Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.

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drive45
drive45
сегодня в 00:39
Купленный пенсионер в команде-деньги выброшенные на ветер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Игорь Солнцев:
Неужели пупсики одумались?
Навряд ли....
Скорей Терри настаивает на 7-ми летнем контракте........)))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:20
Неужели пупсики одумались?
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