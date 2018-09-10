Шавло: «Не стал бы говорить, что трансфер Терри в „Спартак“ уже завершен»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал возможный переход Джона Терри в стан «красно-белых».
Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход — это хорошо. А вот с игровой... Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за «Челси» и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может всё что угодно.
Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.
Скорей Терри настаивает на 7-ми летнем контракте........)))
Скорей Терри настаивает на 7-ми летнем контракте........)))