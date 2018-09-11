Маротта может стать президентом Федерации футбола Италии

сегодня, 10:54

Итальянская пресса сообщает, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта может стать новым президентом Федерации футбола Италии ( FIGC ).

Бывший руководитель FIGC Карло Тавеккио был уволен со своего поста после провала перед началом ЧМ -2018, когда сборная Италии не смогла пройти на мундиаль. Действующее руководство Федерации выдвигает кандидатуру Маротты, который уже не первый год успешно работает в туринском клубе.

22 октября состоится собрание, в ходе которого будет определяться новый действующий президент. Сам Маротта хочет заручиться более широкой поддержкой своей кандидатуры, прежде чем вступить в должность. Также большое значение имеет зарплата. Президент Федерации футбола Италии зарабатывает всего 36 тыс. евро в год, а в «Ювентусе» Джузеппе получает гораздо больше.