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Маротта может стать президентом Федерации футбола Италии

сегодня, 10:54

Итальянская пресса сообщает, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта может стать новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC).

Бывший руководитель FIGC Карло Тавеккио был уволен со своего поста после провала перед началом ЧМ-2018, когда сборная Италии не смогла пройти на мундиаль. Действующее руководство Федерации выдвигает кандидатуру Маротты, который уже не первый год успешно работает в туринском клубе. 

22 октября состоится собрание, в ходе которого будет определяться новый действующий президент. Сам Маротта хочет заручиться более широкой поддержкой своей кандидатуры, прежде чем вступить в должность. Также большое значение имеет зарплата. Президент Федерации футбола Италии зарабатывает всего 36 тыс. евро в год, а в «Ювентусе» Джузеппе получает гораздо больше. 

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Faustello
Faustello
сегодня в 11:27
Все президенты такие Маротты )))
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