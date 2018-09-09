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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип ДанияДания 1:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип БолгарияБолгария 0:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип ГрузияГрузия 0:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
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Моуриньо потерял равновесие и упал на «Уэмбли»

сегодня, 19:27
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо накануне посетил матч Лиги Наций Англия - Испания (1:2).

Перед началом игры Моуриньо зацепился за ограждение перед входом на стадион «Уэмбли» и упал. В результате падения португалец не пострадал.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:55
Символично
berda2003
berda2003
сегодня в 19:53
понаставят капканов, где попало...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:52
Он потерял равновесие во всем.
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 19:51
Со всеми такое случается, тут не над чем смеяться. Главное, что без травм обошлось.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 19:46
Хорошо пошел 😀
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 19:42
Не взял высоту,физрук)
Ascension
Ascension
сегодня в 19:36
Как можно в таких ситуациях ржать над человеком? Даже если эта личность противна. Автор поста в твиттере - животное.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:34
sihafazatron:
у ван гала круче получилось)) https://www.youtube.com/watch?v=HawY9IsvWhg
Так Ван Гппл днлал это намеренно! Вот и вся разница
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:33
И что?!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:32
у ван гала круче получилось))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:32
В тот момент о нём Венгер видимо вспоминал, если вы понимаете о чем я
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 19:30
Ну и что это за новость, соккер?!!! Позорище!
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