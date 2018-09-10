Карвахаль извинился перед Шоу за нанесенную травму

сегодня, 08:34

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль извинился перед своим визави Люком Шоу за нанесенную травму, которую англичанин получил в результате столкновения с испанцем в поединке Лиги Наций.

Карвахаль еще сразу после матча отправился в раздевалку сборной Англии, чтобы извиниться, однако Шоу после игры увезли на МРТ , и футболистам встретиться не удалось.

После этого Дани узнал номер английского защитника у его одноклубника Давида Де Хеа и отправил сообщение с извинениями. В свою очередь Шоу ответил, что не считает действия Карвахаля умышленными.