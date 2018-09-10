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Карвахаль извинился перед Шоу за нанесенную травму

сегодня, 08:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль извинился перед своим визави Люком Шоу за нанесенную травму, которую англичанин получил в результате столкновения с испанцем в поединке Лиги Наций.

Карвахаль еще сразу после матча отправился в раздевалку сборной Англии, чтобы извиниться, однако Шоу после игры увезли на МРТ, и футболистам встретиться не удалось.

После этого Дани узнал номер английского защитника у его одноклубника Давида Де Хеа и отправил сообщение с извинениями. В свою очередь Шоу ответил, что не считает действия Карвахаля умышленными.

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Все комментарии
sn_spb
sn_spb
сегодня в 09:33
Карвахаль это Вам не Рамос.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 09:28
Дани никогда не был подлым игроком
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:58
Это такая фишка у игроков Реала, сначала ломать, а потом извиняться)
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