Джеко сегодня выйдет на 1-е место по матчам за сборную Боснии

32-летний нападающий Эдин Джеко сегодня станет главным ветераном сборной Боснии и Герцеговины, если выйдет на поле в матче 2-го тура Лиги Наций против Австрии.

Форвард провел за национальную команду 94 матча - ровно столько же, сколько завершивший игровую карьеру Эмир Спахич. На счету Джеко 52 гола.

Edin Dzeko will break Bosnia’s appearance record against Austria today.



